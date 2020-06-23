網傳大圍城門河男子撒網捕魚　渠務署：水位突變易生意外

上周六（20日）傍晚約6時，有網民於社交網站上載片段，指於大圍文禮閣旁邊一段城門河，發現3名男子正撒網捕魚。有附近居住的街坊表示，10多年來均不時有人於河道用網捕魚，更曾目擊對方在河邊就地擺賣魚獲，惟他們認為河裏衛生情況惡劣，未曾光顧有關魚販。渠務署指，城門河並不禁止捕魚活動，惟河道水流及水位可能會突然改變，市民如私自進入河道範圍，對自身安全會構成威脅。

據片段所見，1名身穿白衣男子，於河中整理漁網，另外2名男子則於行人天橋上拉着漁網。有網民擔心有關人士將魚獲出售附近食肆，亦有人質疑水質惡劣，「嗰度啲水污糟到……佢都敢網返去食？」

現場所見，河道鄰近工廠區，河底有不少淤泥，有雀鳥覓食。渠務署豎立警告牌，指上址屬排洪河道，提醒市民切勿進入。有附近居住的街坊表示，10多年來均不時有人於河道用網捕魚，通常於下午3至4時出沒，惟沒有固定日子，魚獲通常有烏頭、泥猛、鯰魚等。他們表示，曾目擊對方在河邊就地擺賣，惟認為河裏衛生情況惡劣，未曾光顧有關魚販。

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根據環保署資料，有關河道2018年水質為「極佳」級別。渠務署回覆查詢表示，未曾接獲有關捕魚投訴。一般而言，本港大部分地方包括城門河，並不禁止捕魚活動。然而，河道水流及水位有可能因不同原因突然改變，市民如私自進入河道範圍，有可能對自身安全構成威脅。渠務署職員如發現市民進入河道範圍，會即時要求市民離開，以免發生意外。

漁護署網頁資料顯示，由於使用炸藥、有毒物質、電力、抽吸器具、挖採器具及拖網器具捕魚，會對漁業及海洋生態系統造成損害，根據《漁業保護條例》（第171章），禁止任何人以上述破壞性的捕魚方法捕魚。任何人士違反此條例，即屬違法，一經定罪，最高會被判處罰款20萬元及監禁6個月。漁農自然護理署回覆查詢表示，在上址撒網捕魚並非違法。