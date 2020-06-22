新冠肺炎疫情持續，即使近日疫情有放緩迹象，但面對復工復課，交叉感染的機會仍然存在。有生產生活必需品的品牌近日與本地網購平台合作，透過非牟利團體的飯餐服務，向本港基層家庭派發抗疫包，預計有2,400個家庭受惠。

HKTVmall將提供數千瓶消毒搓手液、1公斤的白米以及樽裝茶作抗疫包，而Kimberly-Clark金佰利將捐贈數萬包Kleenex濕紙巾和面紙、Scott抹手紙和Andrex衛生紙。 （鄧詠中攝）

面對疫情持續，本港不少基層家庭仍然面對抗疫物資不足的問題。有見及此，生活必需品製造商金伯利與HKTVmall今日（22日）宣佈，將共同捐贈價值50萬港元的抗疫包予有需要家庭，盼減低他們感染新冠肺炎的風險，並提醒各界不應因為疫情放緩而鬆懈，應保持警剔抗疫。

抗疫包內包括家用必需品及衛生用品，例如面紙、濕紙巾、抹手紙及衛生紙，以及消毒搓手液、1公斤包裝的白米及樽裝茶。物資將於6月下旬開始，透過惜食堂的飯餐服務，於本地的社區中心網絡派發予有需要家庭，包括獨居長者及低收入家庭，預計有2,400個家庭受惠。

金佰利業務總監秦美恩表示，隨着近日復工復課，擔心基層沒有足夠物資抗疫，比一般人或更易受到感染，故希望透過派發抗疫包協助他們，「計劃符合公司一貫以來的關愛價值，希望能在疫情下為社會出一分力」。HKTVmall董事總經理（購物及電子商貿）周慧晶則形容，抗疫物資將能即時幫助數千戶獨居長者及基層家庭，包括居住於需共用廁所及廚房的劏房家庭。被問及抗疫包內並沒包括口罩，周慧晶則透露，由於在本地生產口罩並不容易，生產量亦比預期低，如屆時能生產穩定數量，會考慮以不同形式幫助香港人。2人形容，選擇惜食堂作為合作夥伴，是因為該機構有多年照顧基層及長者的經驗，希望能透過派發抗疫包計劃回饋社會。