時代廣場時鐘拆卸　疑改建大銀幕　91歲老街坊﹕失地標感可惜

銅鑼灣時代廣場鐘樓失「鐘」，屹立多達二十年的地標成回憶。時代廣場於1994年開幕，廣場前身是香港電車的銅鑼灣電車廠。當時時代廣場更為銅鑼灣最大的商場，而當中在廣場門口留下的鐘樓時鐘更一度成為該地的地標。惟時鐘於今年年初被拆卸，地標也隨之然消失，不少街坊大嘆可惜。

銅鑼灣羅素街時代廣場鐘樓的時鐘，今年初被拆走。（資料圖片／盧翊銘攝）

就時鐘被拆一事，時代廣場保安透露，近月時鐘被移走，日後或會安裝大電視賣廣告。對此，住在銅鑼灣75年、現年91歲的傑叔表示：「許多人說很可惜，但它（時代廣場）是做商業，賣廣告，十分厲害。現在拆了，當然可惜，時鐘是標記來著，人們一進入就可以看見。」傑叔亦提到時代廣場以前是電車廠，但因要發展，所以電車廠就拆除了，變成現在的時代廣場。與此同時，坐在傑叔旁邊的叔叔則表示：「拆了電車廠就不可惜？也不能說什麼可不可惜，因為要發展。現在發展得也挺好的。」

住在銅鑼灣75年的91歲傑叔表示，拆卸時鐘相當可惜。（鄧詠中攝）

第一次來時代廣場的古小姐則認為十分可惜，認為時鐘具地標性。對於或安裝螢幕，則指：「這就不知道，他們（時代商場）做生意。」

古小姐同樣感到十分可惜，並認為時鐘具地標性。（鄧詠中攝）

銅鑼灣區議員邱汶珊表示，時鐘已被拆卸一段時間，惟未知拆卸原因，但明白拆卸時鐘為商業決定。對於日後該位置可能用作建造銀幕作播廣告之用，她則感到擔憂：「擔心銀幕光線會影響民居。雖然灣仔是商業地帶，但依然有許多住宅，而軒尼詩大廈都較近，所以都會留意。」

若在舊址轉放銀幕，邱汶珊擔心會影響附近民居。（鄧詠中攝）

對於鐘樓時鐘拆卸一事，時代廣場回應指，時代廣場鐘樓位置現正進行全面翻新和改建工程，完成後將會展示全新面貌。