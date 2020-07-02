繼北區及深水埗區議會　南區區議會通過支持同志遊行　

「香港同志遊行2020」暫定於今年11月14日在維園至愛丁堡廣場舉行，現正等待警方發出「不反對通知書」，早前獲北區區議會及深水埗區議會通過擔任支持機構，籌委會早前亦去信邀請南區區議會擔任其支持機構，並徵求南區區議會授權籌委會使用其會徽，在遊行活動的宣傳活動及物品上展示，南區區議會今日（2日）舉行大會，討論有關事宜，通過只要遊行獲警方發出不反對通知書，便會擔任支持機構，投支持票的包括自由黨梁進。

同志遊行籌委會邀請18區區議會擔任今年遊行的支持機構，今日南區區議會討論相關事宜。副主席司馬文表示支持，自由黨梁進亦指原則上同意跟隨北區區議會做法，認為遊行取得警方的不反對通知書後，區議會再支持較為合理。議案在林玉珍一票棄權，其餘區議員均表態支持下通過，只要獲得不反對通知書，南區區議會將成為今年同志遊行的支持機構。

同志遊行籌委會在提交區議會的文件上表示，遊行理念是以推廣同志社群的平等權利和反歧視為最大原則，以及宣揚多元共融的理念。籌委會又指，香港同志散落在十八區生活，單獨一區的大型活動，縱然能獲得廣泛報道，但仍不足以讓「多元共融」理念散佈在各社區中，故社區宣傳是香港同志遊行的重要一環，希望直接把「反歧視、撐平等」的信念帶進社區。