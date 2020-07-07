2019年3月，西環卑路乍灣海濱長廊開放供公眾使用，海傍欄杆上由本地針織塗鴉工作室La Belle Époque製作、色彩繽紛的毛冷公仔成為港人打卡新寵，一年過去，欄杆上的9對毛冷公仔，陪港人一同欣賞日落、走過日曬雨淋的日子。可惜，昨日（7 月6日）早上，9對公仔不翼而飛，只剩下包著欄杆的毛冷。 La Belle Époque負責人於Facebook帖文中稱，「所有娃娃都被偷走，一個不剩。留下這樣的畫面，很令人心痛，也就立刻過去，將剩餘的毛冷也帶走，劃上一個荒涼的句號。」

7月6日早上，西環海傍的毛冷公仔全部被偷走了，從圖片見到，只剩下包著欄杆的毛冷。（La Belle Époque Facebook圖片 ）

La Belle Époque負責人昨日於Facebook出帖文稱，昨早收到消息指西環海傍的毛冷公仔全部被偷走了，從帖文中的圖片見到，只剩下包著欄杆的毛冷，毛公仔卻不見了，負責人於是將剩餘的毛冷也帶走，「我沒有想過，以這種方法告別西環的。」

「我們沒有傷心。他們永遠都在」，負責人指，過往甚少有項目可以歷時一年多，感謝西環朋友於過去一年照顧毛冷公仔，從2019年3月至今已有19對娃娃，其中有10對因放置太久，已被回收，「經歷了香港最動蕩的一段，靜靜坐著，寫下歷史。」

今（7日）早，香港01記者到現場了解，發現欄杆上空空如也，毛冷公仔已成回憶。市民李小姐稱，一年前海濱欄杆位有毛冷公仔後，經常會到來影相打卡，今日再到海濱發現公仔不見了，「梗係好可惜，人哋將公仔整得好靚，依家無囉。」市民Brian則稱，最近才發掘到西環海濱長廊欄杆上有公仔，對於公仔被盜，他亦感到很可惜。

香港01記者今早到現場，欄杆上空空如也，毛冷公仔已成回憶。（黃偉民攝）

李小姐對毛冷公仔被偷感到可惜。（梁子傑攝）