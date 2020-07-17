【新冠肺炎】《金雞2》真實版　鳳姐憂中招　要求客人全程戴口罩

新冠肺炎肆虐多時，各行各業均大受打擊，當中包括性工作者。有受訪的性工作者表示，疫情下人人自危，她們即使「開工」也做足防疫措施，包括替客人量度體溫，要求進門時需以酒精搓手液消毒雙手，甚至有不少「鳳姐」表示，要求客人全程戴口罩，否則將其拒諸門外。 性工作者支援團體青鳥表示，疫情下很多「鳳姐」均選擇不做生意自保，致收入大受影響，但亦因為現時經濟環境差，有女士選擇入行，險中求財。

有性工作者表示，客人進入房間前，均會先替他量度體溫。（蔡正邦攝）

只揀熟客服務 「知道佢哋平時無周圍去」

疫情再次反彈，令基層生活更見艱難，對於工作期間需要親密身體接觸的性工作者影響尤甚。《香港01》記者巡視荃灣區內的「一樓一」，發現大部分均沒有營業，光顧的人亦寥寥可數。有受訪的「鳳姐」透露，自年初疫情爆發以來已沒有營業，雖然收入大受影響，但「命仔緊要」也沒有辦法。亦有鳳姐指，疫情下只會選擇服務熟客，希望減低感染病菌的風險，「知道佢哋平時無周圍去，無咁驚囉，新客就唔接喇」。

入房前需量體溫 拒戴口罩須離開

此外，鳳姐在接客前的防疫措施亦「做到足」。2003年沙士肆虐本港，電影《金雞2》中的性工作者穿戴防護物品服務嫖客的情節，現在竟成了真。至少四名受訪的鳳姐表示，進房前會為客人量度體溫，確保對方沒有發燒、以酒精搓手液消毒雙手，甚至全程戴口罩，如果客人拒絕戴口罩，便不會做他們生意，「門口寫了，脫口罩就請出去」 。她們亦慨嘆疫情導致她們生意大跌，「少咗七成生意，你睇中午都完全冇人上嚟」。

經濟下滑 有女士近月入行險中求財

性工作者支援團體青鳥行政總監嚴潔心表示，由於疫情嚴重，很多鳳姐因為擔心被傳播病菌而停業，「很多回到內地避疫」。至於疫情期間堅持開工的性工作者，則視乎其工作環境做足防疫措施，「一樓一的鳳姐會盡量消毒房間，替客人量度體溫，性行為期間全程戴口罩，PTGF（出租女友）的生意也大受影響」。早前疫情一度放緩，卡拉OK可重開，店方亦盡量遵守政府的防疫呼籲，「不過房內不超過限聚令人數的話，便不會戴口罩」。目前卡拉OK因應疫情反彈再次關閉，有駐場的性工作者也暫時轉行，從事一些清潔及酒樓樓面等低收入工作。

不過，嚴潔心指，由於疫情影響各行各業經濟，也有從事其他行業的中年女士，近月希望入行賺快錢，「各行各業的環境差了，有本來不是性工作者的人，都會想間中做PTGF」。