【武漢肺炎】《金雞2》黎明演活醫護悲憤　網民︰點解17年後重現

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由於「武漢肺炎」的影響，目前香港政府仍未徹底封關，引起醫護界發起罷工行動，目的非常明確，就是為了堵截源頭，避免更多的輸人個案令疫情失控，隨時有社區爆發的情況出現。

今次醫護界力抗「武漢肺炎」的舉動，不得不令人聯想起2003年爆發的「沙士」非典型肺炎，當年港人痛失多名前綫醫護人員，理應汲取教訓，避免有無謂犧牲。

「沙士」前綫醫生黎明來到吳君如的茶餐廳，食個飯都擔心受人白眼。（《金雞2》影片擷圖）

聽見醫生即彈開
電影《金雞2》（2003）由吳君如、黎明、劉德華、杜汶澤、黃秋生等人主演，戲中曾提及2003年沙士肆虐，當中黎明所扮演的「口罩醫生」，角色藍本借鏡當年的醫護人員，其心情正正又是現時醫護人員的寫照。在戲中，他去到吳君如的餐廳時，當客人發現他是「沙士」的前線醫生後，除了吳君如無一個人不怕他，聞者即彈開十米，只得吳君如對他照顧有加。

吳君如為黎明提供特別服務，在茶餐廳外加檯俾佢開飯。（《金雞2》影片擷圖）

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自我隔離免禍及家人
後來吳君如得知這位醫生為怕回家，會將病毒誤傳給家人，所以在外暫租地方居住，及後黎明成為她的常客，而她更為他加料，焗豬扒飯的豬扒有三塊，例湯特別大碗，顯出人間有愛互助的精神。

一次，在吳君如準備關門時，黎明突然來到，但他並不是想食飯，而是求減壓，最終一名前線醫生的情感線崩潰大爆發，大喊出來舒解繃緊的心情，可惜到最後，吳君如只係透過電視新聞得知他的壯烈犧牲的死訊。

黎明再次來到茶餐廳找吳君如時，情感大爆發，要靠哭訴來解壓。《金雞2》影片擷圖）

17年後竟重演一次
事實上現時有不少醫護人員表示早已跟太太分房瞓，更已有好長時間沒能好好抱抱女兒，情況就如玩俄羅斯輪盤一樣，不知道何時會到自己中招，都有人批評政府沒做好把關措施，令前線人員士氣大受打擊之餘，天天都在擔驚受怕情況下工作。

而且「沙士」至今已17年，但防疫工作似乎未有進步，加上當年已經歷過一次「沙士」的醫護人員，為何仍要再經歷多一次呢？難怪不少網民指再看多一次黎明這段戲，仍令人心有餘悸，睇到眼濕濕。

前線醫護不敢回家只因為害怕自己帶菌而誤傳家人。（《金雞2》影片擷圖）

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