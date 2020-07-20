隨新冠疫情第三波爆發，港府昨日（19日）帶頭宣布公務員可在家工作（WFH）。不過，市面上不少工種無法在家工作，在每日確診過百宗的香港，本地勞動階層又如何應對第三波疫情？ 攝影：歐嘉樂

酒店餐飲部職員：我都想屋企做嘢

疫情下的油尖旺街頭人流雖然大減，但仍有不少香港人需要如常上班。酒店餐飲部職員陳先生（化名）為其中之一，今天趁午休時段與同事在戶外抽煙稍歇。無法受惠於WFH政策的他坦言，「都要搵食㗎，我都想屋企做嘢呀，但得先得㗎，唔得㗎嘛」。陳先生工作的酒店位於油尖旺一帶，主要職責為自助餐提供食物。他指，每當接觸食物及食客餐具時均會戴上手套，而手套每小時更換一次。

飲食業是最受疫情影響的行業之一，有受訪者認為政府對從業員支援不足，「建築業都有幾千蚊呀」。（歐嘉樂攝）

飲食業從業員無法在家工作，無可避免會接觸到食客。面對疫情，陳先生坦言只能盡量保護自己，戴好口罩，同時提醒食客外出夾食物時戴好口罩，以盡量減少感染機會。「盡量保護自己，啲客唔記得戴口罩，提啲客戴返，食客都要明白喺安全環境食嘢都好重要」。

疫情下的油尖旺街頭人流雖然大減，但仍有不少香港人需要如常上班。（歐嘉樂攝）

運輸司機勤洗手：呢行大部分都咁㗎

而在五金舖林立的新填地街及廣東道一帶，不少勞動階層仍在烈日下工作。運輸司機楊先生如常在甘芳街送貨，手推車上堆滿五金用品。對於工種無法WFH，他指，「我哋呢行大部分都咁㗎喎，但我還好啦」。他解釋，自己運送路線為甘芳街往油麻地碼頭，只要兩個地點無確診個案，自己亦相對安全。

為應對疫情，楊先生近月亦勤洗手。他指，運輸業無法確保上一位接觸貨物的人是否安全，因此會勤洗手，私家車上亦常備洗手液。

電話Plan推銷員：做呢行就要擺人流多嘅位

而平日人來人往的西洋菜南街，今午明顯人流大減，街道上只剩一眾電訊網絡供應商推銷員。30餘歲推銷員Henry今午仍在西洋菜南街擺檔，他解釋，「做呢行要有數，就要擺人流多嘅位」，否則即使他為安全到偏僻地點擺檔，亦無異於白做。被問到會否擔心第三波疫情下流連在外，他指，「冇得驚㗎啦，唔返工冇錢」。

電話推銷員需在人流較旺的地方擺檔。（歐嘉樂攝）

Henry指，由疫情減少社交活動開始，生意大減，近日疫情再爆發，他的生意再度下跌。近日有政府專家建議，若疫情持續爆發但市民大量外出，政府或需考慮「禁足令」，Henry坦言暫時或會停工，「後生細仔又唔會停一、兩個月會餓死，當使少少，有得食咪得，係少收入慘啲，真係手停口停」。