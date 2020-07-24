新冠肺炎｜理大延後考期兼改網上考試　學生﹕感謝校方聆聽訴求

本港新冠肺炎疫情日趨嚴重，每日確診宗數破百，今日更再創新高，共有123宗確診。日前有理大學生向《香港01》反映，指校方在疫情嚴重的情況下，亦堅持學生於8月回校考試，批評妄顧學生安全。至昨日，有學生再次與學系教授會見，反映同學憂慮，擔心引致群組爆發，最終校方於今日發信確定改為網上考試及延後考期一周。該學生歡迎校方的安排，並感謝校方聆聽學生訴求。

理大原定於8月進行校內筆試，涉及86個科目。有理大土木工程科學生早前向《香港01》表示，校方要求學生依時返回學校考試，他擔心疫情爆發。理大常務及學務副校長衞炳江今（24日）向學生發電郵，表示由8月3日至15日之間的校內考試，全部改為網上考試，所有科目亦要延後一星期，讓師生可以為上述更動作準備。如果有學生不適宜在家中考試，可提前向校方報告，校方會為其安排考試場地。

該名學生今日接受電話訪問指，由於疫情嚴峻，每日的確診個案數字逾百，情況令人擔憂，故他昨日（23日）再與學系教授會見，表達同學的憂慮。他向教授解釋考試延期及改為網上考試的必要性，並舉例指有同學居於慈雲山，其大廈有至少4宗確診，如他按原定計劃前往學校赴考，一旦發生群組爆發，學校難以承擔；若同學向校方匯報所住大廈情況，而校方拒絕他回校應考，則構成不公平情況。

該學生續指，教授亦認同學生們的憂慮，承諾會向高層反映情況，惟幸校方聆聽學生的意見及訴求，就考試作出最新安排。該學生對有關安排感到滿意，至於校方曾指網上考試會有認受性問題，他則指公共衛生及考試認受性兩者不可兼得，惟疫情嚴峻，應先以學生安全為首要考慮。