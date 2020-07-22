新冠肺炎｜城大理大各有職員染疫　房署總部兩技術主任中招

新冠疫情持續，再有醫院及學校出現初步確診個案。今日（22日）銅鑼灣聖保祿醫院一名健康服務助理初步確診新型肺炎、一名到北區醫院物理治療部的男病人亦初步確診。另外，城大動物醫學及生命科學院一名員工及理工大學一名中國內地事務處的職員，亦同樣初步確診。 至於政府部門方面，一名在灣仔警總工作的女警長初步確診，另房屋署一名於何文田總部工作的高級技術主任亦確診，他是另一名早前已確診高級技術主任的緊密接觸者。

房委會何文田總部第三座7樓截至7月22日，共錄得兩宗確診新冠肺炎的個案。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

繼伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院有新冠肺炎確診個案後，疫情蔓延至私家醫院。聖保祿醫院一名電子診斷部健康服務助理昨初步確診新型肺炎。該員工於心臟及血管中心工作，沒有出現病徵，昨日（21日）仍有上班，期間有戴外科口罩，她因家人的同事在上周五（17日）確診而進行測試。



聖保祿醫院表示，曾與患者接觸的其他員工已接受病毒檢測，結果均呈陰性，而該患者曾接觸的病人名單已交予衞生署。而電子診斷中心今天再進行全面清洗消毒，明天重開。

新冠肺炎｜消息：北區醫院物理治療部病人初步確診 家人早前確診

北區醫院同樣有一個男患者，在本月15日到過物理治療部做復健運動，至18日出現病徵，20日確診。院方為安全起見，今日關閉物理治療部門診作清潔。

理大內地事務處職員確診

另外，城市大學早上亦發公告指接獲通報，一名動物醫學及生命科學院的員工今日初步確診，他於上周四（16日）曾返回校園的辦公室工作，校方稱，已根據衛生防護中心指引，全面消毒及清洗校園相關範圍。

理工大學今天也發內部通報，稱接獲通知，一名中國內地事務處的職員確診感染新型冠狀病毒。校方稱，該職員於7月18日開始出現相關病徵，並於今天確診。患者上一次回校工作的日期為上周二（14日）上午，期後在家中進行隔離，並於今天早上送院接受治療。

理大表示，校方已安排物業管理處清潔人員在確診職員的辦公室（即R701室中國內地事務處）進行全面清潔及消毒。為謹慎起見，所有中國內地事務處的職員於本周一（20日）起已留在家中工作，避免回到校園；同時校方亦會安排所有中國內地事務處和在同一個辦公室工作的專業及商業英語中心職員，進行新型冠狀病毒測試。現時除了提供必需或緊急服務的人員外，所有理大教職員均可在家辦公，直至另行通知。

新冠肺炎｜消息：灣仔警總女警長初步確診 居油塘紀律部隊宿舍

政府部門也再錄個案。消息指，一名在灣仔警察總部上班的女警長今日（22日）初步確診，她最後上班日是本周一（20日）。

而房委會下午公布，一名於何文田總部第三座7樓工作的高級技術主任今日確診，其最後上班日期為上周五（15日），他是上周六（16日）確診的高級技術主任緊密接觸者，並於同日開始入住檢疫中心。

房屋署指，確診員工的工作樓層並非公眾樓層，並不對外開放；他最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。署方已在安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼