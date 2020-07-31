《香港01》上月曾報道，街市商戶早前接獲業主通知，指該處即將進行大翻新，惟沒有交待翻新詳情。當時區議員指出，屋苑公契亦沒有規定必須有街市，擔心若翻新後沒有街市，對街坊造成極大不便。 翻新工程原定於6月底進行，惟拖至現時仍未開始，引起不少疑慮。據了解，日前終有商戶收到業主通知，表示裝修工程將分兩期進行，預計可於9月中完成，街市內主要商舖如菜、魚、肉檔能夠留下，但有部分需要「執位」，舖位亦變得較細。不過檔主們大多認為，能夠留下已十分滿足。《香港01》上周向業主英皇集團查詢街市翻新後詳情，暫未有回覆。

火炭穗禾苑位處山上，屋苑內有近40年歷史的街市，雖然規模不大，但一直是居民的重要社區設施。而早前傳出翻新消息後，有指業主遲未公布翻新詳情及相關安排，引起商戶和居民關注。一直跟進事件的沙田區議員麥梓健指，日前陸續有商戶接到業主通知，表示裝修工程將分兩階段進行，兩階段的工程預計分別於8月中和9月中完成；而場內大部分商舖都能在翻新後繼續經營。但麥梓健認為，現時仍只屬業主方面的口頭承諾，希望能盡快落實相關安排，以讓一眾商戶和居民安心。

於街市內經營雜貨店多年的林先生指，上周一（20日）收到業主代表的電話，指他日後需要搬到現為電腦店的另一舖位，租金與現時相若，在本周會再通知他到管理處簽約。林先生指，能留下來繼續營業是好事，要搬舖也 「冇辦法」，預計新舖要裝回貨架等、重新裝修要用上約10萬元。林先生又指，業主方面透露裝修期內一個半月可以免租，他認為現時業主「比領展好啲」，「領展嗰陣真係冇商量，嗰陣時最後一期租加成百分之36。」

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菜檔檔主余先生則指，數天前業主代表曾到場解釋，翻新後他的舖位將會變小，「兩間舖加埋100呎都唔夠。」但他認為業主在詢眾要求下留住街市，是有聽取民間意見。余先生又指，現時並未商討租金問題，認為「 應該都唔會點貴」，表示原本打算如不能繼續經營就會退休，「最開心係可以留返低」。

凍肉店的何先生則指，現時業主未有向他們提供實則，但對方在電話中表示新舖面積和租都與現時相若。他表示，在場內只經營了兩年，也不太擔心需要離場，但認為業主代表一直沒有交待詳情，令他們難以作一步打算，「如果真係唔做，佢講畀我聽等我有個打算，其實都好小事之嘛，冇理由之前一路唔講。咁現時可以做就更加好啦。」何先生又指，現時都以街坊生意為主，商場翻新後都應該是實而不華的風格，「最緊要乾乾淨淨就得，唔使整得太誇張，整得太靚又收我哋貴啲啫！」《香港01》上周向業主英皇集團查詢街市翻新後詳情，暫未有回覆。