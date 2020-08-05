【光污染】西環空置大廈藍光直射民居多時　管理處：疑誤觸開關

位於西環德輔道西266號愛得甫大廈（原名為寶龍大廈），樓高12層，已丟空多年。近日有網民發現大廈會在晚上自動亮起藍燈。除感覺詭異外，藍燈強光更形成光污染，影響鄰近大廈的居民。藍色強光直接照射一街之隔的正德大廈，經由窗戶透入街坊屋內，居民只好把窗簾拉上。

翻查資料，早於2018年，愛得甫大廈發出藍光一事已被報道。當時《香港01》曾向涉事大廈的管理人黃小姐查詢，對方解釋她亦不知道為何會亮燈，懷疑是因射燈的時間掣失靈所致。

中西區西營盤選區區議員黃永志接受訪問，指現時該廈依舊會在晚上11時至12時亮起藍光，有時他在凌晨路過，也見到藍燈依舊亮着。他收到許多街坊向他反映問題及投訴。「街坊說這些光會妨礙他們睡覺。」現時他已經發信至環保署敦促跟進。他表示，有街坊指兩年前因同樣問題曾向署方投訴，惟一直未獲處理。

他認為，現時若想妥善解決問題，直接找到涉事大廈業主出來溝通和處理會是最有效的，「現在透過大廈一些舊租客搭路，終得到業主的聯絡方法。我相信如果找到業主出來的話，問題應不太難解決。」

黃永志就此事向涉事大廈管理處進行查詢。管理處於今（5日）回覆表示，業主對大廈晚上藍燈會自然亮起的情況不太清楚，又指前陣子曾安排電工師傅到大廈進行維修，有可能是當時誤觸開關，所以才會又亮起。管理處承諾即日晚上會派員去處理問題，把燈關掉。黃永志亦將會於今晚12時到現場視察，確認藍燈是否已關上。