新冠肺炎｜增三酒家涉確診個案　張竹君：西環德記好似話有好多圍

本港新冠肺炎疫情嚴重，今日（24日）新增123宗個案，當中54宗與家人朋友聚會或打麻雀有關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有患者早前到西環德記潮州菜館用膳後確診，形容一同「好似話好多圍」，會進一步跟進。 有德記職員指尚未收到衞生署指示，又稱「無印象曾經有好多圍人一齊食飯」，需時確認。另外何文田明星酒家及屯門容龍海鮮酒家都有員工染疫。 屯門富臨酒家新增2宗個案，旺角稻香慶回歸群組新增4宗，至今累計27宗人「中招」。

雅蘭中心稻香群組確診人數持續增加，當晚參加者載歌載舞，大部分人沒有戴口罩。（網上影片截圖）

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德記職員：無印象曾經有「好多圍」

張竹君今日表示，多宗個案與聚會吃飯有關，編號2348個案患者曾在西環德記潮州菜館用膳 ，「好似話好多圍，我哋仲要跟進下。」早前同聚餐有人確診（編號1707個案），情況嚴重，當日聚會有至少兩圍枱。

有德記職員表示，得悉衞生防護中心指有患者曾在酒家用膳，但沒有印象曾經有「好多圍」，暫時未接獲衞生署通知，需時確認，有需要再安排消毒。

另有數位確診者向其他酒家工作，編號2282個案在何文田明星酒家打工，編號2335在屯門容龍海鮮酒家做樓面。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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屯門富臨及雅蘭稻香患者增加

屯門中央廣場富臨酒家再有人染疫，編號2308個案本月11日與4至5名朋友晚宴，編號2280個案在14日食飯後感染；旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組新增4宗確診，分別是編號2327、2334、2260及2273個宗，累計27宗個案。

此外，紅磡街市一名清潔工（編號2341個案）及賣乾貨人士（編號2316個案）確診，另編號2265個案於土瓜灣市政街市海鮮檔上班。