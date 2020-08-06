Invader泡泡龍馬賽克遭神秘人鏟走　業主代表報警：件事好懸疑

法國著名街頭藝術家Invader多年來在世界各地留下經典的馬賽克藝術品，作品價值不菲，更成為打卡熱點。過往Invader亦曾「襲港」，在香港街頭留下不少作品，包括在太子荔枝角道135號大廈康美樓外牆，留下一隻泡泡龍，成為「地標」。 民宿Wontonmeen負責人Pat是康美樓的業主代表，上周有鄰居向她表示，發現有人將整個泡泡龍鏟走，她翻查閉路電視片段發現，上周六（25日）下午有兩輛可疑的貨車停泊在大廈行人路對出近5小時，並有4名工人出入，懷疑泡泡龍離奇失蹤與貨車有關。可是，記者到車牌的登記地址向工程公司職員查問，發現該貨車只是在鄰廈金荔閣做外牆工程，並非拆走泡泡龍的兇手，令事件更添懸疑。 Pat指泡泡龍是她於5年前邀請Invader在外牆留下的作品，不明為何有人花費如此大心力鏟走，「呢件事好懸疑，究竟邊個嚟拆，點解佢要拆呢？」她於周二（4日）在社交媒體講述事件，並已報警處理，希望能向街坊交代集體回憶失蹤緣由。

康美樓業主代表兼民宿Wontonmeen負責人Pat形容鏟走泡泡龍的人行為卑鄙。 （黃偉民攝）

憶Invader首次搭棚創作「好興奮」 地標變捉精靈道場

康美樓業主代表兼民宿Wontonmeen負責人Pat表示，2015年Invader為了在上環PMQ展出的《Wipe Out》展覽而訪港，其策展團隊當時尋找一些私人地方的業主，希望Invader能在他們的物業外牆上創作，避免短期內遭官方鏟走作品，Wontonmeen便是其中一個合作夥伴。Pat憶述當時目睹Invader需爬上棚架放置泡泡龍作品的情景，「呢度唔係一個容易上去嘅位，原來佢係第一次利用搭棚創作，所以佢好興奮」。

翻查CCTV片段 一度懷疑貨車涉案 其後證實非拆龍兇手

泡泡龍一放便是5年，早已是Wontonmeen的地標及打卡熱點，甚至成為遊戲Pokemon Go捉精靈的道場。然而，上周Pat的鄰居向她表示，整幅2米乘2米的泡泡龍作品突然失蹤，Pat翻查閉路電視片段，發現在上月25日下午1時至6時，有兩輛貨車停泊在Wontonmeen對出馬路長達5小時，期間有4名工人出入，一度懷疑是鏟走泡泡龍的兇手。「鄰居諗返起當日都聽到啲似裝修嘅聲，但好奇怪，疫症一下仲點會有人裝修？」

記者根據Pat提供的閉路電視片段，找到涉事貨車的登記地址，並上門查問。該工程公司的職員表示，曾接單到康美樓旁邊的金荔閣進行外牆工程，但強調沒有拆除泡泡龍圖案，「畀咗錢先拆，冇畀錢嘅拆嚟做乜？」其後記者再到金荔閣管理處查詢，保安員亦證實上月25日下午1時至6時，有工程公司派員到場，處理其大廈2樓一單位的外牆的訂單。如此看來，閉路電視片段中的貨車，並非拆除泡泡龍的兇手，真兇仍然在逃。

Pat指自己最後一次看見泡泡龍是上月17日，她形容泡泡龍所在位置難於到達，估計策劃者需租用貨車及聘請工人拆除作品，所費不菲，認為事件非常懸疑，「究竟邊個嚟拆？點解佢要拆呢？」

集體回憶消失 街坊難過

Pat表示，康美樓是其外公興建，當年外公買地時，連同外牆一併購入，故放置泡泡龍的位置屬於家族物業，對於牆身的藝術品被人故意鏟走，感到不明所以，「連我屋企人都覺得，點解會咁㗎？好公然地喺我哋私人地方做呢啲事，好似唔係太好」。雖然泡泡龍馬賽克作品放置在私人地方，Pat卻認為這是屬於深水埗區街坊共同擁有的物件，「呢樣嘢唔係我擁有㗎，大家都有份」。她指泡泡龍失蹤事件在社交媒體曝光後，不少街坊轉載並留言慨嘆：「我屋企附近隻龍唔見咗呀！」

推算價值約50萬港元 創作者得悉作品疑被盜

泡泡龍失蹤一事引起街坊迴響，Pat決定在社交媒體公開事件，並已報警處理，希望能找出真相。她曾上網查找Invader作品的拍賣價，推算原在上址的作品價值約50萬港元，然而她指報案時講述失物為220塊瓷磚，錄口供的警員卻堅持只值約5萬元，「佢話嗰堆磚嚟之嘛」。她亦將事件告知Invader策展團隊，笑言「Invader即刻話唔係佢拆」，她理解Street Art文化是作品會隨時消失，「但我嗰個唔係咁樣嘛，隻泡泡龍係我同個藝術家一個合作項目，我唔expect你嚟拆㗎嘛」。她擔心犯案者將Invader的作品偷去後，再於黑市市場賣出圖利。

記者就事件向警方、路政署及食環署查詢，其中路政署及食環署回覆時表示，因上址屬私人物業，並非其管轄範圍，故沒有在上址進行任何拆除工程。