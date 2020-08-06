神級藝術家Invader從不露面　作品遍全球　入侵裝置衝出太空

知名法國街頭藝術家Invader受經典電子遊戲《Space Invader（太空侵略者）》所啟發，於1998年起，以馬賽克（mosaic）形式在街頭重現各種流行文化原型，以游擊手法將作品置於街頭角落。20年來他於世界各地共60多個城市留下逾3,000多個「入侵裝置」，這種挑戰傳統和獨特的「入侵」創作方式，令他的作品全球矚目，成為當代最具影響力的城市藝術家之一。

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1969年出生於法國巴黎的Invader，曾就讀索邦大學和巴黎高等美術學院，自1998年起，運用街頭藝術挑戰各地公共空間而聞名，全球多處均可見到他的作品蹤跡，特別是他的家鄉巴黎，在公共空間有逾千幅馬賽克，在鐵塔附近的餐廳外牆，以及奧賽博物館旁邊，也可見到其「巴黎紋身」。要數最瘋狂的「入侵」行動，可算是2012年他透露參與Art4Space計劃，透過朋友聯絡太空總署，花上兩年時間創作升上太空的新作，結果有8件作品裝設在歐洲航天局的建築物上，並於2015年3月12日，將其作品《Space2》登陸在國際太空站（ISS）哥倫布號的實驗艙內。

曾多次訪港 與「九龍皇帝」惺惺相惜

Invader於2001年曾來港塗鴉，與「九龍皇帝」曾灶財合照留念，更與其街頭書法交叉創作，玩味十足。2014年至2015年間Invader再次訪港，在上環PMQ舉行《Wipe Out》展覽，並於多個地方留下馬賽克作品，包括尖沙咀海港城商場、鴨寮街及廟街的大廈外牆等。從不以真面目示人的Invader當時接受美國《華爾街日報》訪問，指該次來港創作，用上中國經典吉祥顏色如金、紅色，而油麻地的李小龍圖案，則是向港人表示敬意，形容是他最有成功感的一次「城市入侵行動」。

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清風街「食鬼」被清 受訪直指港府bad taste

可是，其中位於天后清風街四隻「食鬼」馬賽克，數星期後便遭路政署鏟走，引起社會極大迴響。Invader當時接受傳媒專訪，談到創作、清理、再創作是街頭藝術的必然生態，但沒想過香港政府會迅速及有系統地鏟除，大呼「香港政府bad taste」，並呼籲大眾拯救其「侵略物」，有網民開設facebook專頁「they can’t clear us all」，收集他在香港留下的作品痕跡，以及被鏟走作品的即時通報。事件沒有令Invader對香港的喜愛減退，表明「香港是個永不休眠的城市，也是藝術樂土」。

Invader《Alias SP_43》的估價達美金4萬至6萬元（約港幣31萬至46萬元）。

今年香港亦舉行「Hanging/Hong Kong/2020」展覽，展出Invader兩個系列──「Alias」和「Rubikcubist」，展期由7月17日至8月8日，逢周二至周六在中環荷李活道159號底層Over the Influence展出。拍賣業界巨頭佳士得於本月5日至19日開拍「Trespassing」網上專場，當中包括Invader的馬賽克瓷磚及Banksy版畫，拍品數目超過90件，當中Invader的「Alias」系列是獨特收藏版本，作品可懸掛在室內，由藝術家簽名並附有作品證明、原作的相關信息和相片，每年街頭馬賽克作品只有一件「Alias」珍藏版，在2018年創作的《Alias SP_43》，尺寸71.5 x 35.6厘米，估價達美金4萬至6萬元（約港幣31萬至46萬元）。