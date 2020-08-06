家中抗疫另類娛樂　虛擬導賞伴你遊覽香港　創辦人：替市民解悶

以往踏入暑假，8月份是到處遊玩的好時機。但因近日疫情嚴峻，暑假也只能留在家中抗疫。有機構舉辦「海濱同你遊」免費虛擬導賞，以「Live tour」形式，讓一眾市民安在家中也能遊覽香港。

「海濱同你遊」虛擬導賞系列是由活現香港會和海濱事務委員會合辦的活動。一眾市民只需在家中開着電腦，足不出戶也能發掘香港的另一面。活動現已舉行到第三次，首兩次的主題為「海濱同你親子遊」及「海濱同你影靚相」，反應良好。而在這個星期日（9日）的主題則是「海濱同你放下狗」的虛擬導賞團。導賞團更邀請到寵物攝影師和他的狗隻到堅尼地城的打卡熱點拍照。除了分享拍攝技巧外，更會發掘堅尼地城鮮為人知的故事及其歷史。

每次的虛擬導賞均有一位不同主題的嘉賓。（圖片來源：活現香港）

活現香港創辦人陳智遠表示，舉辦虛擬導賞的原因是希望有兩手準備，「本身活現香港也是辦導賞團為主，但因為現時疫情反覆，許多的預定導賞團也取消了。」他明白許多人要留在家中抗疫，在家中必然較為苦悶及難打發時間，故想到虛擬導賞以「live tour」方式帶人們外出。與此同時，陳智遠亦收到發展局和海濱事務委員會的邀請，所以他決定落實籌辦這個導賞團。

陳智遠指，起初在選擇主題上，他希望能夠吸引到普羅大眾，故特意想一些大眾較易接受及有興趣的題材，「第一個團會以親子作賣點，因為明白疫情下受到最大影響的人是小朋友」。但「live tour」也遇上不少困難，「live tour不像現實中我帶你行，由一個點去到另一個點中間的時間，要好好思考要如何留住他們（參加者）」。他又提到，首兩團的反應比他想像中熱烈。「現時預一團70人，但想不到一日就爆滿，比我預期中更受歡迎。」當中有參與者更會在導賞後向他表示覺得新鮮、有趣，表示日後有機會將會實地再去多一次。