【新冠肺炎】外賣垃圾增　清潔工狂換袋　環團促WFH市民洗盒回收

政府就疫情收緊多項防疫措施，包括延長晚市禁堂食令，致外賣需求大增，有清潔工表示，近期垃圾量明顯增多。環團人士建議市民若多留在家，即使叫外賣亦應有時間清洗好餐具作回收，「唔好怕麻煩，其實大家work from home，應該有好多時間搞清潔回收，減少堆填區壓力」。

疫情下清潔工屬高危工種。（鄧栢良攝）

實施禁堂食令以來，本港外賣需求大增，每日亦製造不少外賣盒垃圾。《香港01》記者今日到中環及荃灣區觀察，清潔工人不斷清理公園及街道的垃圾筒。在皇后像廣場工作的清潔工馮叔表示，政府頒布禁堂食令首兩天，該處的垃圾增多情況最嚴重，午飯時間垃圾量明顯增多，「平時3、4袋，變咗5袋6袋」，他指若見到垃圾快將溢出便會換袋，「頭一日多得濟，我哋會加多個袋（扔垃圾），唔加就會滿晒出嚟！」馮叔表示，晚上情況也很惡劣。他歡迎政府重新開放早午市堂食，「就算我哋出去食飯，都可以有個位坐下！」對於疫情下進行清潔工作，他直言無法過份憂慮，指公司有提供基本防疫裝備如口罩，「惟有自己小心啲」。

至於在荃灣西鐵站外的小巴站一帶清潔的女工表示，假日因有不少外傭放假聚會，垃圾會較多。負責清潔公園一帶的林先生則形容，近期的垃圾桶均「塞爆晒」，身為外判工的他，即使近日的工作量大增，為保「飯碗」也不敢反映，「外判工點敢呻，唔滿意咪走，佢咪登報紙請人，流動性好高」。另一名早更清潔工林先生亦認為近期垃圾量增加，「朝早6點半返嚟，啲垃圾都多咗，唔知關唔關夜晚啲人食完多咗垃圾」。

環保基金「迷失的寶藏」發泡膠回收行動項目經理Andy表示，疫情下市民減少外出，即使叫外賣亦可在家清洗餐具，儲起來作回收用途，「唔好怕麻煩，其實大家work from home，應該有好多時間搞清潔回收，減少堆填區壓力」。他提醒市民可將回收用的發泡膠送到發泡膠工場、社區回收中心或綠在區區等地方，「我哋機構暫時冇因為疫情而暫停運作」。提到早前有食環署人員到叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍旗下食肆巡查，指食肆容許顧客自攜餐具處理食物不當，最終取消自攜器皿外賣的安排，Andy表示，希望署方能檢視執法細節，現時在無法源頭減廢情況下，惟有靠用家自行清潔回收。