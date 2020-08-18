劏房戶憂疫情10日不出門　醫生指屋窄易藏菌　團體上門消毒防疫

本港上月連續十多天破百宗確診新冠肺炎個案，現疫情雖有緩和跡象，但不少專家仍表示不可鬆懈。其中劏房戶的衛生環境堪虞，有深水埗的劏房戶因附近地區有人確診而不敢外出，被逼連續10天困在約50呎的劏房內。有社區中心聯同機構為劏房家庭提供上門消毒服務，確保居家環境衛生，望能助劏房戶防疫。不過負責人卻表示，不少劏房家庭不願接受服務，「他們覺得自己爛命一條」。

伍小姐一家三口住在約50呎、月租$3,500的深水埗劏房，與兩名就讀中學的女兒拿取綜援，一家每月有$5,000多元津貼。她們居住的劏房「一劏五」，廚廁皆要與人共用，幸好鄰居之間亦懂得自保，「大家都有共識，各人一回家，其他人就在自己房不外出，等他們清潔完才出去，抹乾淨才碰面。」

伍小姐因附近地區有人確診而不敢外出，與兩名女兒被逼連續10天困在約50呎的劏房內。（黃文軒攝）

三母女困50呎斗室多日

不過上月下旬連續多日百多宗確診，深水埗亦有多宗確診個案，伍小姐指那段日子終日憂心會被傳染，故常常一次過買下大量食物，三母女困在劏房，連續十日不外出，「覺得少出街就安全啲」。但不足50呎的家空氣不流通，伍小姐慨嘆，若遇上樓上開冷氣，熱氣便會吹入單位，極度焗促，「我特地裝了一把抽氣扇，還要開幾把風扇，不過如果特別熱，頂唔到都要開兩個鐘冷氣。」

伍小姐居住的劏房「一劏五」，廚廁皆要與人共用。（黃文軒攝）

香港扶輪社連同消毒清潔公司史偉莎及啓愛共融社區中心（家庭服務中心）於本月為深水埗60個劏房戶提供免費霧化消毒清潔服務，為空間及實體表面進行消毒。啓愛共融社區中心創辦人傅雅妮在深水埗進行地區工作8年，曾接觸超過200個劏房戶。她表示劏房環境及衛生欠佳，單位空間有限，並且又熱又不通風，加上若長時間在室內，狹小的空間或會收藏有細菌，具一定病毒傳播危機。

香港扶輪社連同消毒清潔公司史偉莎及啓愛共融社區中心（家庭服務中心）於本月為深水埗60個劏房戶提供免費霧化消毒清潔服務。（黃文軒攝）

基層寧要食物不欲消毒服務

但傅雅妮指，過去中心亦曾為劏房戶提供霧化消毒清潔服務，卻不獲好評，「多數家庭抗拒做消毒，我問佢哋做唔做消毒，佢同我講寧願要食物，唔做消毒。」傅雅妮表示，基層最關心始終是基本需要，但透過中心的防疫教育，現時基本上劏房戶都對消毒持開放態度。

香港扶輪社連同消毒清潔公司史偉莎及啓愛共融社區中心（家庭服務中心）於本月為深水埗60個劏房戶提供免費霧化消毒清潔服務。（黃文軒攝）

香港扶輪社候任社長兼註冊西醫麥皚淇指，基於深水埗的衛生情況一般，市民容易接觸病毒及細菌，若一進入狹小及不通風的空間，細菌便容易滋生，故特別選擇眾多基層居住的深水埗提供服務，「消滅潛在的病毒，讓它們難以再滋生，我們希望這項服務都能持續進行，幫助更多基層。」