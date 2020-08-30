走在街上，抬頭細看的話或會發現有些舊樓與普通樓宇不同，它們的頂層位置呈樓梯型，遠看就形成了一個個斜面。近日網上對這些大廈掀起討論，不少人對它們為何會如此興建感到好奇。原來香港曾有「街影法」中，規定建築物樓頂斜面須形成斜角，藉以限制其高度，讓街上陽光充足、空氣流通。這段日子新冠肺炎疫情持續，這樣的樓宇設計，原來亦與瘟疫有關。

現時在北角、灣仔一帶仍可見到有甚有特色的斜面大廈，不過規模最大的，或者要數位於佐敦的「八文樓」。該八座幾乎一式一樣的樓宇，高層位置均為斜面，近看就可看到，是由多層以樓梯形來組成的。香港自開埠以來經歷過大大小小的疫症，而這些建築，是當年政府為了改善街道環境衛生，加上「街影法」之後的產物，原意是限制街道兩旁樓宇受光的角度，以縮細街道的陰影面積。

人口急增 50年代開始放寬斜角規限

香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然指出，香港於1903年制定的《建築物條例》中，跟隨英國的規例，規定建築物外立面中央至天台邊緣須形成63.5度斜角，當時的建築物平均高度僅為3.6層。不過到了1955年，香港的人口大幅增長，斜角的規限因此需放寬至76度，讓建築物的高度能夠增加，「市場對住屋需求愈來愈大，但又因為有斜面規限起唔到高樓，所以需要放鬆，60年代樓宇平均高度去到9.39層。」

李浩然指出，香港於1903年制定的《建築物條例》中規定建築物外立面中央至天台邊緣須形成63.5度斜角，其後放寬至76度，到了1987年終於廢除。（資料圖片／盧翊銘攝）

高樓大廈林立 街影法被廢除 迎來屏風樓

到了後期，樓宇愈建愈高，「街影法」會失去效用。佐敦「八文樓」的街道，日間大部分時間都被大廈遮蔽陽光。李浩然表示，街影法漸變不合時宜，最終在1987年廢除，並實行新的建築規定。「佢又冇諗到發展商可以買晒成條街發展，一排過咁起，點知就出現咗『屏風樓』。」雖然如此，但李浩然指街影法難以應用在現今樓宇之中。而在2003年，政府在《香港規劃標準與準則》加入「城市設計指引」，不過屏風樓的問題至今仍未解決。