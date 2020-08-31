【都市奇觀】油麻地停車場屢發生自殺案　黃桂芬保釋墮斃最轟動

油麻地停車場的「穿肚過」設計獨特，近日路政署宣布因應中九龍幹線建造工程，將於今年11月起分期封閉及拆卸，引來不少市民前來「打卡」留念。翻查資料，油麻地停車場除了「穿肚過」設計聞名外，過往亦發生過轟動全城的命案，例如犯罪家族集團主腦黃桂芬在保釋期間，往赴停車場留下四封遺書墮斃，令人留下深刻印象。

行車天橋穿過大廈的設計，在世界各地十分罕見。（呂諾君攝）

油麻地停車場大廈的2樓至5樓部分中空，行車天橋穿梭其中。（呂諾君攝）

2019年4月21日晚上，一名41歲姓王男子在油麻地停車場8樓墮樓，跌落廟街旁的橫巷地上，有途人上前查看及報警，幸沒有跌落算命檔傷及無辜。同年10月24日下午，一名67歲姓陳男子同樣在上址墮下身亡。

2018年8 月14日，捲入跨境億元融資詐騙及禁錮案、有「犯罪家族」之稱的黃氏家族62歲大哥黃桂芬，因涉嫌串謀詐騙被警方拘捕，翌日在西九龍裁判法院應訊，下午獲准保釋外出，豈料保釋5小時後，黃桂芬於晚上由友人接載到油麻地停車場，並於8樓攀欄墮下，並跌落廟街近街市街的算命攤檔。警方到場調查，檢獲四封分別寫給妻兒及弟妹的遺書，內容提及「對唔住家人，感到將來無希望」，不排除黃桂芬不堪案件困擾自盡。黃桂芬胞弟黃桂榮則於16日到旺角警署自首。

2016年9月11日晚上，一名47歲姓吳男子在油麻地停車場8樓攀欄一躍而下，墮至面向廟街的出入口，當時一名49歲姓胡的外判女保安員途經，被墮樓男子壓中，男子右邊身體著地，手腳嚴重骨折，經搶救後不治，女事主亦一度昏迷，幸最後甦醒過來。有算命檔主因目擊事發經過，為求心安，在現場燒衣紙致哀，但亦有人無懼命案發生，繼續在唱歌攤檔載歌載舞，甚至高唱「命裏有時終須有……」，令人唏噓不已。