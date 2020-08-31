【都市奇觀】 油麻地停車場明年拆卸　天橋「穿肚過」將不復見

香港地寸金尺土，但也因此產生了不少獨特的規劃設計。平日乘車駛過加士居道天橋，總會駛過一個「大咕窿」。那是位於上海街250號的油麻地停車場大廈，其2樓至5樓部分中空，每日「吞吐」無數大小型車輛。早前（25日）路政署宣布，因應中九龍幹線建造工程，油麻地停車場大廈將在今年11月起分期封閉，並計劃於明年拆卸，意味着這個富未來感的都市奇觀，或要於不日消失。

中九龍幹線平面圖。（路政署網頁截圖）

連接西九龍的油麻地交匯處，以及啟德發展區和東九龍九龍灣的中九龍幹線，在2017年12月開始工程，預計耗資423.6億元，並於2025年完成，當中包括興建一條4.7公里長的雙程三線幹道和一條約3.9公里長的隧道，希望能紓緩九龍中部現有東西行道路的交通擠塞情況。因應工程，政府早於2018年公布需拆卸油麻地停車場大廈，並物色了一幅位於佐敦道、連翔道交界的地方作為臨時停車場，預計可提供700個私家車泊車位。

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「穿肚過」設計世界獨有 富未來主義特色

行車天橋穿過大廈的設計，除了在香港難找，在世界各地同樣十分罕見。香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然指出，這樣的設計很有未來主義的特色。他表示，意大利建築師Antonio Sant'Elia早於1914年繪畫出未來城市的模樣，當中最有代表性的一幅，顯示出未來城市的道路如何穿梭建築物、把交通網絡與建築設計整合為一體，「嗰時歐洲仲係好古典，冇乜高樓大廈，但𠵱家睇返，（構想圖）咪同我哋𠵱家一樣囉！」李又指，未來主義追求浪漫、速度，交通就是最好的表達方式，而油麻地停車場剛好呈現了這個設計，「可以話係世界獨有。」

「（油麻地）停車場屬於早期嘅現代主義建築，追求功能效率，反而唔太著重美觀。」李浩然說。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於油麻地停車場的落成年份，坊間有不同說法。李浩然指，根據1969年政府出版的《香港年刊》，當中有提及油麻地多層停車場大廈會在1970年代落成，「個建築物完全唔似50年代嘅設計，而係十足似70年代嘅設計。」到後來政府興建加士居道天橋，採用了讓天橋穿過大廈內部的方案，變成了現時高速公路可以貫穿大廈的景觀。

承繼英式現代主義建築規則 追求功能效率

「其實亦都承繼咗英國嘅做嘢方法，個停車場屬於早期嘅現代主義建築，追求功能效率，反而唔太著重美觀。」李浩然表示，油麻地停車場大廈屬於「現代主義的政府標準設計建築」，同期的美利道停車場大廈和林士街多層停車場，外表亦與之類近；這樣的設計除了節省成本，同時亦為了讓建築物發揮最大的功能和經濟效益，「所以有啲人話要保育（油麻地停車場），但如果佢功能上已經唔符合社會需要（如不能紓緩交通問題），拆先係符合佢意識形態嘅做法。」