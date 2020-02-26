【財政預算案2020】派糖資助若半年內未到手　難成餐飲業界及時雨

財政司司長陳茂波今日（26日）公佈新一份財政預算案，宣布推出「中小企融資擔保計劃」。香港餐飲聯業協會會長黃家和對此計劃表示歡迎，不過認為政府須加快融資速度，「許多中小企能因此免過即時結業的風險，有興趣的企業應馬上與銀行安排，若能在2、3個星期內融資成功，對中小企來說已是十分及時的救援」。黃家和又指，疫情下百業蕭條，餐飲業員工放無薪假的情況普遍，認為每人獲派一萬元，雖或可減低酒樓結業危機，惟資助未知何時才能到手，難以即時刺激業界經濟。

疫情肆虐，市民減少外出消費，百業蕭條，餐飲業更是首當其衝。 （林振華攝）

統計處於本月16日公布去年11月至今年1月失業率，餐飲服務業的失業率為4.8%及6.1%。全港約有30萬餐飲從業員，估計當中接近有2萬人失業。

新一份財政預算案推出不少針對紓解中小企壓力的措施，「中小企融資擔保計劃」由政府為企業做100％擔保的低息特惠貸款，貸款額上限為200萬元，為合資格申請企業6個月的薪酬及租金開支，還款期長達3年。黃家和認為，計劃能及時解決企業的燃眉之急，如能申請成功上限200萬元的融資，將能協助企業渡過未來3個月至半年的營運。

酒樓推無薪假情況普遍

另外，陳茂波又宣布向18歲或以上香港永久居民派發一萬元。黃家和指，現時酒樓要求員工放無薪假的情況普遍，甚至有酒樓要停業到3月底。他認為每人派一萬元，或可減低酒樓結業危機，有望保住打工仔飯碗。不過他又指，要視乎資助何時才能到市民手中，若要待7月後才能收到資助，或無法即時刺激經濟。

政府早前向立法會申請300億防疫抗疫基金，當中約37億元用於資助飲食業。根據食肆持有的牌照發放8萬至20萬元的資助。黃家和認為，若資助未能及時到企業手中，擔心有食肆在這段期間無法生存，「現在餐飲業處於水深火熱之中，最好是在這一、兩個月內可以收到錢。」他又補充指，現時食環署具備全港持牌食肆資料，政府可以直接透過銀行轉賬資助給企業，認為這是最直接的方法，「如果要等4個月以上，這段期間食肆可能已無法生存。」

位於沙田娛樂城的「扒王之王」劉經理則表示，據他所知，公司並無同事需放薪假，惟有不少員工因子女停課，須留家照顧而請假，故公司要額外聘請兼職員工。他又指，疫情期間生意下跌逾一半。他認為政府向市民派一萬元是好事，「希望派快啲，老人家派多啲仲好，幫吓基層市民」。他又建議政府可參考2011年時，時任財政司司長曾俊華的派錢方案，透過銀行轉賬領錢，「咁樣派快啲。」