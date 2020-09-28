點餐搭車障礙多　有心人為視障友人開發App　讓他從此「看得見」

視障人士常常於生活上遇上各種困難，簡單至日常坐車、找路，甚至在餐廳點餐，對他們來說都是一場挑戰。現今科技發達，科技的進步能否讓他們生活得更方便？有社企特意為視障人士度身訂造應用程式悅聲易（WeVoice+），讓他們能透過科技「看得見」不同的文字和物件。

視障人士阿Sam（中）和阿康（左）在多年前的義工活動中認識。阿康因看見阿Sam日常中的不便，萌生為他及其他視障朋友製作一個應用程式的念頭，幫助他們解決日常所遇到的障礙。（曾鳳婷攝）

應用程式悅聲易創辦團隊成員阿康憶述，自己多年前做義工時，認識了視障朋友阿Sam。與阿Sam相處下，了解到視障人士於日常生活中的不便。他們即使普通外出吃飯，也因看不到餐牌內容而難以點餐，阿Sam坦言：「其實我很喜歡到茶餐廳吃飯，因為選擇多，但常常在點餐上遇到困難，茶餐廳員工不會花時間和我說餐牌上有什麼」。

阿Sam的經歷啟發了阿康，2018年，阿康和他的大學同學製作一個程式，希望幫助視障人士解決日常所遇到的障礙。創辦團隊事先進行研究，了解視障人士的實際需要，他們發現視障朋友也常用智能手機，故把程式與智能手機結合，盼用家能解決日常各項生活困難。

WhatsApp支援群組非單對單回覆 資訊雜亂

他們亦發現，不少視障人士有一些WhatsApp支援群組。視障人士會把他們看不見、但想知道的物件或文字拍下，並放到群組中，義工隨即回覆。雖然這些群組的確能回答到他們的問題，卻也存在局限。原來WhatsApp群組並不是單對單回覆，當中存有許多雜訊，令視障人士難以分辦哪個信息才是回覆自己。阿Sam對此也感到困擾，「群內的雜訊太多，因為也有其他人在問，通知太多，所以有時會感到混亂，不知道哪個才是回覆我」。

悅聲易使用步驟：

創辦團隊遂決定在製作悅聲易時，考慮這個因素並加以改良，「我們可以把所有東西整合，令使用者提出疑問後，只會見到自己的提問及回覆，不會造成混亂。加上單對單的對話，提高使用者的私隱度。程式義工則能在背後控制程式時，看到所有提問，為他們解答疑難」。

悅聲易初期只有AI自動回覆提問。但不久創辦團隊便發現存在局限。由於AI難以辨識手寫字以及模糊不清的影像，有時候並不能準確地解答視障人士問題。故在今年年初，創辦團隊加入義工在線幫忙功能。創辦團隊指，視障人士提問後，兩分鐘內便會有義工解答疑難，準確率更高達9成，不少視障人士也向他們反映，有義工解答較AI更為親切。

阿康（左）和Kevin（右）是大學同學，均為應用程式悅聲易創辦團隊的成員。他們表示現時悅聲易在兩分鐘內便能回答視障人士問題。（曾鳳婷攝）

應用程式奪獎 獎金用作開發即時對話功能

創辦團隊坦言，在程式運行初期，擔心是否真的能確切幫助到有需要的人，「當初介紹給阿Sam試用，都擔心他對程式的用後意見不好」。但當他們收到阿Sam、甚至其他視障使用者的好評，他們才放下心頭大石，「知道有些視障朋友在使用程式後，成功自行報稅，這些消息都令人十分鼓舞，我們希望未來能在程式內加入更多功能，做得更好」。

他們明白有些時候只靠圖片，並不能解決視障人士遇到的所有問題，故期望日後能為悅聲易加入即時對話功能，「一些物件，如罐頭，也有分正反面，只得一面可能解答得不全面」，他們認為新功能可以令解答變得更準確。悅聲易早前在香港社會企業挑戰賽贏得亞軍，並得到獎金。創辦團隊表示，獎金除用來支付恒常開支外，其餘全數投入開發程式，主要用作開發即時對話功能。