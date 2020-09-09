視障人士倡設殘疾醫療券　助減經濟負擔：有病都唔敢睇醫生

香港失明人協進會一項調查發現，過去3年逾四成視障受訪者的醫療開支逾4000元，七成多視障受訪者身體不適時未必即時求醫，九成人同意醫療券有助減輕經濟負擔。 團體指出，現時政府提供的傷殘津貼，不能全面照顧醫療所需。有後天失明的視障者，坦言曾因公立醫療輪候時間長、私營服務費用貴，即使有眼疾問題，亦未能就醫。本港現時設有醫療券，供65歲以上長者使用，機構期望可與長者「睇齊」，促港府加碼推出「殘疾人士醫療券」，增加對殘疾人士支援。

機構於今年6月4日至19日期間，以網上問卷形式訪問312個視障人士，當中9成為65歲以下。調查發現，逾4成只選擇公營醫療服務，7成多視障受訪者身體不適時未必即時求醫，主要原因是私營診所昂貴、公營診所輪侯時間長及難預約；9成人認同醫療券可增加求診地點選擇，及使用私營醫療次數。

調查亦揭示，6成受訪者過去3年平均花逾2000元作為醫療開支，當中4成更花逾4000元，即相等於約兩個月傷殘津貼。9成人同意醫療券有助減輕經濟負擔。失明人協進會促請，港府增加對殘疾人士在醫療上的支援，包括落實推行殘疾人士醫療券。

香港失明人協進會一項調查發現，過去3年，逾4成視障受訪者的醫療開支逾4千元，7成多視障受訪者身體不適時未必即時求醫。（陳淑霞攝）

50多歲的馬女士患有嚴重糖尿病，其後因糖尿上眼，視力僅餘兩成，亦誘發多項併發症，包括腎及心衰竭等，需要恆常到專科覆診。馬女士亦曾因病情導致行動不便，「上巴士都要3個人推我上車先得。」

經濟壓力大 視障人士不願求醫

她指，近日眼角出現分泌物，醫生着她前往急症室求診，但她憂慮疫情有感染風險，「而且好似好大陣仗，唔敢去，所以而家都係每日用棉花棒吸走佢（分泌物）頂檔。」馬女士現時正領取綜援，由於經濟壓力，即使患病，亦不會往私家診所求醫。她認為，如有醫療券，可直接前往眼科專科求診。她又表示，平日如有身體不適，則會打電話預約公營醫院門診，曾試過兩、三日均未可成功預約，或需改往較遠的診所，「但我唔熟路，好難自己一個去。」

香港失明人協進會建議，港府推行殘疾人士醫療券。（資料圖片）

機構促請，港府應延申向殘疾人士發放醫療券，金額應與長者「睇齊」，以及涵蓋陪診等服務。香港失明人協進會執委何睿知認為，雖然視障人士可申領傷殘津貼，但申領門檻高，根據港府最新統計數字，現時有50多萬名殘疾人士，當中僅得16萬人有領取傷津，全港有約17萬名視障人士，按此推算，當中約4萬多名視障者正領取傷殘津貼，他又認為，公營醫療等候時間長，倡議增設殘疾人士醫療券，可便利他們及早求醫，而且醫療券非以現金發放，「有需要先會用」；政府現時設有綜援，支援有經濟困難人士，但他認為，綜援不能解決公營診所地點不便困難。

香港失明人協進會平等參與社會委員會副主席陳志剛則指，曾多次向港府爭取設立殘疾醫療券，但不得要領，局方亦以已設傷殘津貼作推卻理由，但他認為，傷津基本金額每月1800多元，供照顧殘疾者應付多方面的日常開支，「唔認同局方所講係包埋睇醫生。」期望港府可於今屆施政報告著墨，照顧殘疾者醫療需要。