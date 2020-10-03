【大埔人做大埔工】區議員發起JobsTP配對計劃　盼促進社區交流

疫情下，市道慘淡搵工難？跨區工作是港人生活常態，有沒有想過「住嗰區返工返嗰區」？近日，大埔有數名區議員發起「大埔計劃之JobsTP」，助區內居民找工作，亦為區內商戶找員工，實行大埔人做大埔工。有區議員期望透過推動街坊在區內上班，逐步建立大埔區聯網，加強社區間的交流。

由於市民普遍要跨區工作，要每天花上大量時間在交通上，對一眾打工仔來說無疑是額外負擔。如可以在區內上班，除了可節省開支，亦可以讓他們有更多私人時間。「大埔計劃之JobsTP」是一個由一班大埔區議員為方便大埔居民在當區工作的項目，他們希望透過開放平台，收集大埔商戶和大埔居民對工作的供應及需求。

參加招聘的居民只需填妥表格，提供基本資料便能參加計劃。（何偉霖網上工作室feacbook圖片）

大埔區議員何偉霖表示計劃主要是方便區內市民，「一來市民不用舟車勞頓和花費很多時間坐車上班，可走路往返工作地方，二來亦可以減少碳排放」。在疫情下，許多人找工作亦有困難，也是促使他們發起這項計劃的主要原因。

他表示自計劃發起後，大埔商戶和大埔居民都反應熱烈。他亦透露在短短兩日，已獲逾百份申請，當中商戶和求職者各佔一半。現時收到的職位空缺種類多元化，主要為餐飲業樓面，亦有文員、助護、電腦程式員及行政人員等。

何偉霖透露現時收到的空缺種類主要為餐飲業樓面。（資料圖片）

在收集大埔商戶及居民的需求後，他們更將會舉辦即場面試招聘日。何偉霖表示，這是為了讓商戶確認應徵者能力，避免配對錯誤。若應徵者當日發現有其他更合適的工作，也可以安排即場見工面試。何偉霖希望日後能有更多人參與「大埔計劃之JobsTP」，減少不必要的資源浪費，更希望促成區內商戶及居民的社區交流。