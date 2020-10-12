區議員倡復辦來往上水及西九龍站W3線　建議加站便利居民增客量

在疫情初期，因應香港西九龍站暫時關閉，九巴在1月底便宣布來往上內及高鐵的西九龍站的W3線暫停營運。W3線原是高鐵通車後，九巴推出的「點對點」路線用於來往上水及高鐵西九龍站，途經大埔廣福邨、東鐵沙田站及青沙公路轉車站。惟現暫停多時，大埔區內亦有一些市民要求重開。有區議員認為重啟W3路線是可行的，惟建議九巴需要重新考慮客源，以便轉型去維持或增加乘客量。

大埔怡富區議員新民主同盟任啟邦認為若W3重開，其主要客源會是其他乘客為主（上水、大埔、沙田街坊），而不是為求接駁去西九龍站乘搭高鐵的人。過往高鐵除往廣州的線路外，其他都較少使用率。故他建議九巴需要重新為路線考慮其主要客源。

任啟邦認為加站能有助增加乘客量，因為比以往更便利和提供了更多選擇給街坊。（資料圖片）

他又提到在上星期五（9日）在交通及運輸委員會工作小組中曾和運輸署和九巴提出建議。當時，運輸署表示，若九巴願意向他們申請重開，並沒有任何問題。九巴代表則指出，他們會配合政府，如早前因疫情而暫停。任認為，九巴應作第一步提出重開W3線。因為當時在第三波疫情爆發時，是九巴主動和運輸署提出減班次的請求，而當時運輸署也接受了，故他認為運輸署是持開放態度。

此外，任坦言過往W3線的載客量僅有兩成至三成，但其需求依然存在。如一些大埔街坊需要到西九龍站附近的工業大廈、辦公室工作。他指出現時街坊多以271來往大埔（富亨）及佐敦（西九龍站），惟該路段觸及一些比較繁忙的路段，基本一定會堵車，由西九龍站回到大埔可能要花上一個半小時。反觀，若是乘搭W3則是只需要半小時至四十五分鐘。他解釋，這是因為W3是「點對點」的路線，中途能避開繁忙路段。惟在大埔卻只有廣福邨一個站，不少街坊下車後需要走十至十五分鐘才能回到家。但W3的車程加回家路程也在一小時內比271快半小時抵步。

現時W3在大埔只有廣福邨一個站。（資料圖片）

乘塔W3雖能免去堵車，但現時在大埔只有廣福邨一個站。任認為若能在大埔多加幾個站點能更加吸引人去乘塔。「在加站後並不會影響站的前提下，若時間又差不多，其實效益會不錯。如在一些中心點，如太和路加站，可以減少市民走回家的路程」。他認為這個方法能增加乘客量，因為比以往更便利和提供了更多選擇給街坊。他又指在成功讓更多人願意坐後，亦可以慢慢去改善路線，如增加班次和提高服務質素，最終令居民受惠。