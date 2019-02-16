【東鐵壞車救命線】客量不多平日載空氣　W3傳在粉嶺加五個站　

有「東鐵壞車救命線」之稱的W3巴士線，近日傳出來回線將在粉嶺各加五個站，引來北區居民不滿，擔心有關安排會影響車程，失去其特快線的原意。曾提有關建議的區議員指，有必要加站，但路線可更精簡，相信巴士公司提出申請後會諮詢區議會。

去年第三季啟用的W3巴士線，來往上水和佐敦西九龍站，並標榜可以特快直達西九龍站。由於巴士從上水總站開出後，就直接駛出粉嶺公路往吐露港，故東鐵線出現壞車時，都會有不少居民使用W3出市區，或到鄰近大埔、沙田轉車，因而被稱為「救命線」。不過，有關路線近日傳出加站消息，北區區議員劉國勳更率先在橫額上透露，巴士公司擬申請在北區各加5個站，以及站頭的分佈。

其實過往在區議會上，亦有不同區議員提案，要求九巴及運輸署研究在W3巴士線上加上粉嶺地區的車站，劉國勳解釋有關動議是因W3的載客量一直不高：「有時甚至是『載空氣』，如果乘客量是理想的話，我們一定不會有這要求。」

北區區議員劉國勳引述消息指，九巴打算申請W3來回線各加五個站。(劉國勳提供)

根據劉國勳橫額上的資料，從上水開出的W3路線在駛出粉嶺公路前，打算加上欣翠花園、嘉盛苑、粉嶺鐵路站、景盛苑和華心邨共五個站，而回程則擬在花都廣場、欣盛苑、蓬瀛仙館、嘉盛苑、華慧園加上車站。劉國勳指消息來源不便透露，而他列舉的只是擬加在北區的車站：「其實應該不止北區，巴士公司好像也打算在大埔加站。」

橫額上清楚列出擬增車站站頭分佈。(劉國勳提供)

加站消息一出，不少北區居民都對此感到不滿，擔心此舉會影響車程，令W3失去其特快線的原意，劉國勳認為，擬定的加站路線是一條直線，相信不會對車程造成太大影響：「北區的T270和T271也很快，W3加站後，車站數目仍不會比這兩條線多。」不過，他亦承認加站路線可以變得更精簡，望將新設車站減至約三個。

除了是客量不理想之外，北區區議員劉其烽指，W3路線在鐵路發生故障時，無法疏導粉嶺居民，亦成區議員要求加站的原因之一：「之前粉嶺站壞車，它就變成了『救命線』，上水人自然能上車，但就救不了粉嶺居民。」故此，他早前曾聯同幾位同區區議員提議，在粉嶺百和路和粉嶺公路轉車站加站，希望如此修改路線可惠及粉嶺居民，但未料近日傳出的來回線各加五個站。

北區區議員劉其烽指，不贊同一下子加五個站「咁癲」。(資料圖片)

「一下子加五個站，上水人的感覺當然會不好。」劉其烽指自己亦不贊同加五個站「咁癲」，認為此舉會引來居民反感：「很多居民都覺得加太多站了，不明為何行粉嶺南。」劉其烽表示，考慮到整個車程，盡量不想加太多車站，但相信巴士公司提出申請後，建議會先在區議會作諮詢。

九巴回覆《香港01》指，現正檢視W3巴士線的服務，並會與運輸署研究調整服務的可行性，惟未就是否申請加站及新增車站數量作出回應。