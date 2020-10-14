免費接駁到醫院　南區復康小巴開通三個月　區議員指使用率偏低

接駁瑪麗醫院及醫療機構的南區復康專線服務於今年7月起開通，服務至今開展三個月，下星期一（19日）起，服務5條路線將全數啟用。不過，有區議員就表示因應疫情影響，加上宣傳不足，導致小巴線使用率偏低，其中一條小巴線使用率更只有15%。

「南區復康專線」為南區區議會社區重點項目，為行動不便的南區居民及其照顧者提供服務，項目為期五年，由香港復康會營運。今年7月起開始展開免費循環路線及共乘服務，包括「海怡半島／鴨脷洲線」、「黃竹坑／利東線」、 「置富／華富線」、「石排灣／香港仔線」及「華貴／田灣線」等。

「南區復康專線」為南區區議會社區重點項目，為行動不便的南區居民及其照顧者提供服務，項目為期五年，由香港復康會營運。（受訪者提供圖片）

當區區議員羅健熙指，過去當區居民要到瑪麗醫院覆診，多數會選擇乘坐的士，或者乘搭巴士，再於下車後轉兩、三部升降機到醫院，變相難以直達醫院覆診，故多年來區議會一直爭取區內免費接駁小巴供輪椅使用者使用，「當年提這個意見的其中一個原因，是因為這項服務一定賺不了錢，對小巴公司而言不吸引，而我們認為當區有這個需要，故存在service gap。」

服務自7月開通，羅健熙（右）卻發現小巴線使用率一直偏低。（受訪者提供圖片）

服務自7月開通，羅健熙卻發現小巴線使用率一直偏低，其中利東線的載客率更只達15%，但他認為年中受疫情影響，覆診人數變少，初期使用率低是意料中事。他期望透過更多宣傳讓居民得知服務，並適時會於區議會檢討。