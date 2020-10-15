區議員視察大埔新戲院工程　內部相片首曝光　料明年底開業

大埔終於有戲院！大埔區議員關永業今日（15日）與新鴻基及大埔超級城代表召開會議及進行實地考察，了解戲院工程的最新情況，戲院內部相片首次曝光。

新戲院位於大埔超級城多層停車場，由UA Cinemas承租，預計明年開業。（關永業Facebook圖片）

早於60年代，大埔先後有多家戲院開業，包括當時新界規模最大的第一代寶華戲院，及後開業的第二代寶華，更於90年代結業前以「一票睇全日」色情影院模式捱到最後，相當經典。可是首代寶華最終在1977年結業，第二代寶華亦於1990年倒閉。至90年代，大埔成為重點發展的新市鎮，接連有「星輝」、「鴻基」及「銀星」三家戲院並立，至2001年時相繼結業，結果大埔人最近需到沙田UA戲院看戲。

相隔19年，大埔人引頸以待的戲院終於開始工程，新戲院位於大埔超級城多層停車場，由UA Cinemas承租，預計明年開業，初步預計戲院設有360個座位，分成4院，每個院分別有50至100個座位。

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5名大埔區議員包括關永業、任啟邦、劉勇威、區鎮濠及區鎮樺，今日與新鴻基及大埔超級城代表召開會議及進行實地視察，了解戲院工程的最新情況。現時有關戲院的屋宇結構已由業主完成，需向屋宇署申報完工，部門亦已完成視察，下一步將會處理非結構設備包括風水火電。戲院預計於明年3月由業主與租客合作進行完成安裝冷氣部分，之後交由租客安裝屏幕及座位。關永業又指，如無意外，戲院將於明年底開業，「到時，足不出大埔，都可以去戲院睇戲喇！」他指將會跟進相關工程的最新情況，以及對附近居民的影響。