火炭工廈換法團後沿用舊顧問公司　小業主憂再硬食驗樓天價標書

位於火炭的世紀工業大廈，樓齡已逾30年，內有共約100戶。去年舊法團曾計劃採納一份6,000萬維修費用的標書，一班小業主擔心需「硬食」天價維修而集合起來，最後亦成功推翻了舊法團和標書。不過，有指新任法團當選後，仍然沿用同一間在坊間備受爭議的顧問公司，有部分小業主不滿，認為此舉只會引致另一份「天價標書」，雖然人數不多，但他們現時打算再次聯合起來，繼續跟進法團和大維修的事宜。

位於火炭的世紀工業大廈，近日再掀起與法團和大維修問題的爭議。 （呂諾君攝）

根據政府的強制驗樓計劃，樓齡達30年或以上的私人樓宇的業主，須在接獲屋宇署送達法定通知後，委任一名註冊檢驗人員就樓宇的公用部分、外牆及伸出物或招牌進行訂明檢驗並監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程。世紀工業大廈的業戶林先生（化名）指，大廈舊法團早年聘請徐偉杰建築師有限公司為顧問，負責跟進維修工程事宜，而在招標過後，法團得出了一份高達6,000萬維修費用的標書，因而引起業主不滿。

林先生指，當時一班業主質疑費用高昂、是否有人圍標等等，除了認為入標的承建商有可疑，也有不少人翻查到，所用的顧問公司過去也涉及多個天價工程的糾紛。而在去年，新法團成功當選並決定為工程重新招標，但林先生指，近日大廈業主發現新法團仍舊在聘用同一間顧問公司，擔心事件再次重演。

有業主指，早前一個有關「新增工程方案」的招標沒有如以往般登報，只在大廈大堂放出標箱，引起不少疑慮。（受訪者提供圖片）

成立驗樓維修關注組 卻如被架空

林先生表示，現任法團處事依舊是不透明，引起業主疑慮，例如一些本應公開的資料，業主欲查詢閱讀時屢遭阻撓，而雖然另有業主成立了驗樓維修關注組，但關注組如被架空，法團舉行涉及維修事宜的會議時仍舊被排擠在外。他又指，對上兩次維修工程招標都會在報章上刊登招標公告，但上月底一個有關「新增工程方案」，只在大廈大堂放出維修標箱，認為十分奇怪。他們早前已收集了不少於5%的業主授權書，希望能在11月中召開業主大會以跟進事件，同時亦會去信民政署要求介入協助。不過，林先生坦言，工廈與屋苑不同，要聚集業主的力量並不容易，現時關注事件的只有約10數名業主，但他們最終的仍希望能為法團再次換屆，讓大廈的維修事宜變得公開、透明而且可信。