立法會通過《漁業保護修訂條例草案》　漁船船東或可再提登記申請

立法會今日（29日）通過《2019年漁業保護（修訂）條例草案》，該草案將在刊憲後生效，屆時漁農自然護理署署長會獲酌情權處理不符合現行規定的本地漁船登記申請個案。

2012年，政府修訂 《漁業保護條例》（第171章），當中包括引入新的登記制度，規定所有本地漁船須向漁農自然護理署登記，方可在香港水域作業。登記條件之一規定漁船在該年6月15日必須領有由海事處發出有效的運作牌照，但《漁業保護條例》並沒有賦予署長的酌情權處理不符合上述的運作牌照規定的個案。漁護署發言人指，「《2019年漁業保護（修訂）條例》正式生效後，署長將獲授權行使酌情權，考慮上述日期未領有有效運作牌照的漁船的登記申請，惟申請人必須提供證明，令署長信納有關漁船直至2012年6月14日完結前一直用於捕魚。」

發言人指出，有漁船船東可能較早前因以為其漁船未領有在2012年6月15日有效運作牌照而無法獲得登記，而將漁船出售或棄置。《修訂條例》亦將賦予署長酌情權考慮該種情況下提出的申請，發出臨時批准，給予合資格船東在指定時限內，為一艘漁船登記的權利。

除了接受上述有限度的本地漁船登記申請外，原先在2012年6月15日未有有效運作牌照，以致其合資格登記證明書申請遭拒的拖網漁船，如在直至2012年6月14日完結前一直用於捕魚，其船東可重新申請合資格登記證明書。合資格人士須於《修訂條例》生效後六個月內，提出本地漁船登記、臨時批准或合資格登記證明書的申請。