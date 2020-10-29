環保署組「綠展隊」推動減廢回收　社區智能回收車遊走各區

新冠肺炎疫情持續，但全球暖化的問題仍不可忽視。為了推動減廢回收，環保署新組成「綠展隊」小組，接觸如物業管理公司、居民團體、地區組織及前線清潔員工等相關持份者，希望能推展並維持綠色減廢聯繫網絡，而「社區智能回收車」亦會同時遊走各區，並由「綠展隊」成員實地介紹智能回收系統。

環境局局長黃錦星今日（29日）於網誌表示，各地籌謀綠色復蘇為大勢所趨，特區政府正先行投放資源，加強減廢宣傳教育及社區支援，包括新成立的小組「綠展隊」。他表示，首階段的先導服務覆蓋東區、觀塘及沙田三區，成員將主動接觸物業管理公司、居民團體、地區組織及前線清潔員工等以推展並維持綠色減廢聯繫網絡。「綠展隊」亦將協助屋苑建立「8類回收」（即乾淨回收廢紙、膠、金屬、玻璃樽、慳電膽/光管、充電池、四電一腦及小型電器），而廢膠回收類型就包括各種乾淨的發泡膠、外賣餐具等。

黃錦星又指，環保署正逐步拓展回收社區網絡，支持市民乾淨回收並試行智能回收系統先導計劃。當中，首階段「Smart社區智能回收車」正游走各區。而在初期試驗階段，「綠展隊」會透過「社區智能回收車」，實地介紹智能回收系統，之後回收車亦會接收回收物，讓街坊親身體驗新系統；次階段則將安排智能回收系統落戶「綠在東區」、「綠在屯門」及兩處「回收便利點」。網誌中指，屆時街坊回收時可透過Smart Card系統智能儲積分，體現減廢回收可享有「綠綠賞」兌換禮品。