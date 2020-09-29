環保園紙廠傳撤出　業界指用地可建兩紙漿廠　料建築營運成本更低

環保署在2018年底批出屯門環保園的近兩公頃用地，租予Rocsky International Limited建廢紙回收再造廠，原定最快2023年投產。但用地兩年來曬太陽，並無任何建造工程，近月更有消息指，中標公司會撤出。 綠惜地球環境倡議總監朱漢強今日（29日）指，有數間回收廠反映政府向他們接洽，估計年底或會就紙廠用地重新招標；而回收業界則認為，該用地可改為興建紙漿廠，成品可不受限制出口到內地，而運作成本亦較紙廠低。業界估計，該用地足夠可建兩間紙漿廠；朱漢強則認為若能成事，本港是「因禍得福」。

朱漢強今日在港台節目《千禧年代》中指，本地造紙廠角色十分重要，因內地年底起不准廢物入口。他指，業界與港府正爭取本港廢物或以雙邊協議方式出口到內地，但認為只屬權宜之計，長遠仍需本地紙廠處理廢紙。

朱續指，早前已聽聞紙廠中標公司撤出的消息，業界認為如消息屬實，該用地可改為興建紙漿廠。朱表示，紙漿廠的興建及營運成本，均較紙廠為低，紙漿亦可作為原材料出口至內地。而環保園原本紙廠用地面積，足夠容納兩間紙漿廠。他形容，若能成事，本港是「因禍得福」，但認為事件教訓政府「睇標書要紮實，咁就白白花咗兩年時間」。

劉耀成指如紙廠用地改為興建紙漿廠，樂觀估計18個月已可完成建築。（資料圖片）

環保廢料再造業總會會長劉耀成同樣指，曾聽聞紙廠中標公司打算撤出消息，直言涉事用地「中標兩年都無郁過」。據他了解，中標公司為內地公司，對來港投資的調查工作或不足夠，「估唔到香港建築成本比內地貴10倍」，加上競爭能力不及內地造紙廠。

劉表示，如該用地改為興建紙漿廠，樂觀估計18個月已可完成建築工程；而一間紙漿廠，每月處理量可達3萬噸，估計本港需興建2間紙漿廠，才可消化到大部份廢紙。