長洲碼頭重建│居民反對選址近水務署長洲廠　區議員稱會加強宣傳

長洲渡輪碼頭至今已有40年歷史，是香港現時最短和最細的渡輪碼頭。長洲在假日遊人眾多時，迫爆碼頭場面更是司空見慣。由於碼頭老化和供不應求多時，土木工程拓展署近日提出重建長洲渡輪碼頭，並建議於近水務署長洲廠重建。然而，方案不獲居民支持，反而偏向希望在原址重建。當區區議員則認為近水務署長洲廠重建的方案較為適合，但同時明白居民考量，故會致力宣傳方案利弊，助他們對不同選址方案有更深入理解。

長洲居民偏向希望在原址重建渡輪碼頭。（資料圖片）

據了解，大多長洲居民傾向原址重建方案，覺得較為方便，變動不用太大。反之，若於近水務署長洲廠作重建碼頭會衍生多種問題，如居民會擔心發生人車爭路情況。當區區議員梁國豪理解居民想法和擔憂，但認為以上問題都能夠解決，他指現時該地有很多單車在路段中停泊。若新碼頭建成後，該路段的單車會被清走，「清走後，其實路段比想像中寬闊，相信能容納日後人流。」

長洲在假日遊人眾多時，經常出現人潮，迫爆碼頭場面更是司空見慣。（資料圖片）

原址重建需建臨時碼頭 造成浪費

此外，梁國豪亦提出若在近水務署長洲廠重建碼頭，新建碼頭會使船隻進入碼頭角度及舊有船隻停泊位置變更。他提到自己曾與船公司討論相關問題，若新碼頭採用傳統碼頭的設計，會使日後船長停泊時較困難及危險，但在設計方面能透過和相關部門溝通作出變更，故問題不大。而新的船隻停泊位置則只是鄰近舊址碼頭，他相信只要花上一段時間，船家便能適應。

在這些前提下，他認為在近水務署長洲廠重建是為最為適合的方案。因為位置與碼頭原址相近，改動不算大，在新碼頭建造時，亦能暫用現有碼頭。他相信對居民的影響為最少。他解釋，若在原址重建，在建設新碼頭前 ，先需要建一個臨時碼頭使用，但花上時間建設後，又要在新碼頭落成後將其拆卸，相對浪費。他認為現時居民反對水務署長洲廠重建方案，或源於宣傳工作做得不好，令他們不了解為何選址該處，故他將會加強宣傳，希望讓居民了解不同方案利弊。