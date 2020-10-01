新渡輪新船啟航　今日來往中環及長洲、梅窩乘客或享18%船費回贈

新渡輪今日（10月1日）表示，旗下船隊新添高速船「新輝拾捌」，今日正式啟航，將主要行走中環來往長洲，及中環往返梅窩航線。新渡輪稱，為感謝乘客的支持，以及慶祝「新輝拾捌」啟航，今日乘搭上述航線的乘客，只要以八達通繳費，並於時限內登記及回答簡單問題，就有機會享有18%船費回贈。

新渡輪表示，今日乘搭中環來往長洲，及中環往返梅窩新渡輪航線的乘客，只要以八達通繳費，並於明晚（2日）11時30分前，登入新渡輪網頁登記及回簡單問題，便可參加「拾捌啟航」慶祝活動。新渡輪續稱，成功登記並答對問題的首500位乘搭中環長洲航線的乘客，以及首150位中環梅窩航線的乘客，即可享18%船費回贈。接獲通知獲得回贈的乘客，只需於10月22日起的三個月內，前往任何一個八達通服務站，或以已安裝「八達通」應用程式的流動裝置拍卡，即可獲取回贈。

新渡輪指，「新輝拾捌」是其現役船隊中，載客量最高的高速船之一，載客人數達435人，附設兩個輪椅座位。此外，船上洗手間首設自動感應水龍頭；船底亦塗上不含對海洋生物有毒性物料的油漆。新渡輪行政總裁蔡柏榮表示，「新輝拾捌」 可進一步強化新渡輪提供的渡輪服務，尤其是對兩條主要離島航線的船隻調配，帶來更大的靈活性及支援。