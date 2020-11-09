改全網上授課致不符進修基金申請條件　公大：為受影響同學墊支

早前有公開大學學生指，疫情期間校方改為全網上授課，而未有通知學員會因此不符合持續進修基金的資助條件，結果需由學員支付全額學費，並已成立苦主大聯盟跟進事件。香港公開大學今日發出新聞稿，指明白持續進修基金的資助對同學的重要性，正與勞福局磋商，希望局方因應疫情發展而放寬資助要求。此外，校方亦決定向受影響的同學墊支課程款項。

油尖旺區議員林兆彬（左）和苦主朱小姐（右）早前為事件召開記者會。（資料圖片/黃景洪攝）

香港公開大學今日發出新聞稿，回應早前有學生指因校方改為全網上授課，而不符合持續進修基金資助條件，令學員需支付全額學費，成立苦主大聯盟跟進事件。校方指，因應新冠肺炎疫情發展，由今年初開始，公開大學把授課模式轉為網上教學，並指在決定教學模式時，大學以師生的安全及教學成效為首要考慮，確保在嚴格的品質保證機制下，無論採用網上或面授形式，課程均能達至同樣的學習成果。公大指，雖然校方一直希望恢復面授，並定期檢視其可行性，但由於年內疫情一直反覆，為確保同學的健康及減低病毒的擴散，只好依循政府的建議，課堂繼續以網上教學形式進行。

公大又指，明白持續進修基金的資助對同學的重要性，因此在過去多月來一直與勞工及福利局積極進行磋商，希望局方因應疫情發展而放寬資助的要求。公大表示明白部分同學因不能獲得基金資助，令他們帶來財政上的困難，因此為紓緩同學的經濟壓力，決定向受影響的同學墊支該筆款項，大學將繼續與勞福局進行磋商，為同學爭取領回持續進修基金的資助。校方指，由於持續進修基金資助的上限為2萬元，同學亦可選擇修讀其他可獲資助的課程，校方亦已就上述安排聯絡受影響的同學。