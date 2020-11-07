公大改全網上授課　不符進修基金申請　$2萬學費資助變硬食

新冠肺炎疫情爆發期間，經濟走下坡，有巿民趁機進修提升個人能力，然而公開大學課程在疫情期間改為全網上授課，未有事前通知學員會因此不符合持續進修基金的資助條件，結果有學員由上限資助2萬元學費，變為自掏荷包支付全額學費，苦主估計受影響人數逾百人，已成立苦主大聯盟跟進，不排除入稟小額錢債審裁處追討損失。

油尖旺區議員林兆彬（左）和苦主朱小姐（右）召開記者會。（黃景洪攝）

其中一名受影響公大學生朱小姐，去年12月報讀價值24,450元的公司秘書課程，報讀時已有列明可獲持續進修基金資助最多2萬元。她今年2月開課，未幾收到校方通知，因疫情關係要將所有課時轉為網上教學，並於今年8月完成考試，至10月份收到學校通知合格，順理成章填寫持續進修基金申請表格交回學校。

然而，當她上月底向校方遞交持續進修基金學費資助表格，欲取回全額兩萬元資助時，才發現申請失敗。其他同學亦陸續收到校方來電，指全數課程改為網上教學後，不符合至少30%面授教學比例的最低要求，相關申請悉數打回頭。

林兆彬呼籲各位苦主致電求助熱線。（黃景洪攝）

基金未肯放寬要求 情況膠著

以她所屬班級為例，約8名同學曾申請持續進修基金的資助，通通遭到拒絕。有非碩士班同學單獨報讀該課程，學費高達39,550元，估計連同其他課程的受影響同學，受害人數可能多達逾百人，質疑校方隱暪，沒有提早向學員公佈「學校本來可以喺3月向基金公布新安排時，向基金申請酌情處理，但當時學校就無申請到，甚至拖到八月份同學上曬堂，臨考試前嘅七月份先至向基金斟酌解決方法。」目前情況仍陷入膠着。

朱小姐質疑學校早於3月就知道問題，卻拖到7月才處理。（黃景洪攝）

公大後知後覺 懶理學生福祉

協助跟進事件的油尖旺區議員林兆彬表示，合共收到約7至8宗求助個案，均是無法申請持續進修基金的學費資助，曾去信公開大學及持續進修基金辦事處，獲校方回覆不打算為相關學生補課，反建議學生可以選擇在下一次課程開辦時旁聽30％面授課堂，以符合基金申請要求，基金辦事處則要求公大就30％面授教學時數作出適當安排，包括補課、延至下一學期上課或按機制退款，目前情況陷入膠著。

林議員批評，目前最大受害者只有學員「同學一蚊都申請唔到，係非常之無辜，損失都幾慘重，尤其是係疫情之下，唔知會唔會有同學失業去報讀課程，咁一兩萬對佢哋來講係好重要。」

林兆彬估算苦主為數眾多，如政府和校方短時間未內都未能解決問題，將不排除入稟小額錢債審裁處追討損失。（黃景洪攝）

林兆彬指持續進修基金課程多達逾萬個，不排除潛在受害人達千多人，已成立「持續進修基金苦主大聯盟」跟進事件，呼籲香港公開大學、持續進修基金以及勞工及福利局，儘快和同學協商解決辦法，否則不排除入稟小額錢債審裁處追討損失。

朱小姐認為要同學再旁聽課程是浪費時間。（黃景洪攝）

持續進修基金於2002年成立，為18至70歲有志進修的成年人提供資助，合共最多20,000港元。要申請發還款項的學員，須在課程完結後填妥申請表格，並將學費單據、畢業證明等文件遞交至基金辦事處。申請獲批後，基金就會按一定比例發還款項予申請者。

受疫情關係，基金在今年一月公布特別措施，容許辦學機構將2019年6月1日至2019年12月31日期間舉辦的課堂，其中40%課時轉為網上教學，出席率要求亦由70％降至60％。及至今年3月，基金再放寬線上教學的限制至最多70％教學時數，其餘時數須以面授方式教學，出席率要求維持在60％，適用於2020年1月1日至2020年8月31日期間的基金課程。

持續進修基金申請資格：