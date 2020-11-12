大埔初中女生疑遭散貨場職員性騷擾　知情人士：佢大媽都撩

近日，大埔發生了一宗懷疑性騷擾事件，被騷擾對象是一名初中女生。有網友指在昨日（11日）在昌運中心商場二樓，有商戶職員涉嫌性騷擾一名初中女生，據悉涉事地點是一個散貨場，職員全是男性。事件傳出後，女學生到附近的補習社講述經過，揭發懷疑性騷擾事件。帖文一發出，隨即引起網民討論，有人建議女學生應報警處理。當區區議員則指，會對事件作出跟進，希望不會再有同類事情發生。 香港01記者到達涉事店舖，發現該店已「拉閘」，有鄰近店舖的職員指，涉事的散貨場職員年約20多歲，說話語氣一向輕佻，「佢係人都撩，大媽都撩」。

網友Son Lokp在大埔群組發文，自己在大埔一間補習社工作，昨天看到一名初中女生進入補習社時，情緒激動，他與同事安撫半小時，女生的心情才漸漸平復。該名女生表示，她途經散貨場時，被男職員拉進店內，對方詢問她要不要「靈芝」，並展示一個性玩具，同時出言恐嚇和戲弄她。女生受驚，拒絕後匆忙離去。事發後，該名網友前往涉事散貨場，發現一箱箱情趣用品隨意放在當眼處，沒有任何提醒、警告字眼，亦沒有遮蓋起來。

涉事商店已「拉閘」

香港01記者到達涉事店舖，發現該店已「拉閘」，有鄰近的手機店職員指，自帖文發出後，該店已立即關門，「佢應該知衰，即刻無開門」。該職員又形容，涉嫌性騷擾女學生的散貨場職員年約20多歲，說話語氣一向輕佻，被問及他是否針對女學生作出騷擾行為，受訪職員則指，「應該就唔係，佢係人都撩，大媽都撩」。

當區區議員文念志正了解事件，他表示區內未曾發生過同類型的性騷擾事件，據他了解，涉事女生家長「唔想搞大件事」，故暫決定不報警。他認為散貨場的營銷手法或有問題，但對於帖文指是職員拉女生進店的說法有待商榷。他會先向散貨場及商場保安了解，再跟進處理，他不希望同類事情再次發生。