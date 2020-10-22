雲南滴滴司機遭醉酒女性騷擾　報告：男司機投訴女乘客大增103%

雲南昆明一名網約車司機近日凌晨一如往常工作，卻被醉酒女乘客性騷擾，引起廣泛關注。 據內媒周三（21日）報道，網約車平台「滴滴出行」已對該女乘客永久封禁，同時2020年二季度《醉酒乘車安全度報告》顯示，乘客醉酒引發的性騷擾投訴達477件，其中引發的男司機投訴女乘客同比足足增加103%，司機猶如成了「弱勢群體」。

報道指，上述網約車司機遭性騷擾一事發生於今年8月22日，司機憶述涉事女乘客剛上車時的狀態是清醒的，但沒多久就開始「毛手毛腳」，如撫摸他的胸部。司機當即表示了拒絕，強調自己正在開車，惟女方不以為然，繼續摸到他小腹下面，還說願給他100元人民幣。

司機憶述涉事女乘客剛上車時的狀態是清醒的，但沒多久就開始「毛手毛腳」。（網上圖片）

到達目的地後，女方仍堅持不下車，繼續騷擾，直到滴滴的安全員察覺異常致電，女乘客遂收手離去，司機才得以「脫險」。據悉，滴滴的圖靈系統當時識別到該訂單有長時間異常停留等高風險特徵，安全專家於是第一時間研判並進行干預，令騷擾行為被制止。

事實上，網約車司機被性騷擾近年並不罕見，根據滴滴今年8月27日對外發布的2020年2季度《醉酒乘客安全透明度報告》，滴滴網約車於該季度共收到10,130件與乘客醉酒相關的投訴，其中乘客醉酒引發的語言騷擾或肢體騷擾投訴，如索要微信、言語低俗、肢體觸碰等，達477件，佔性騷擾投訴總量40.7%。

至於乘客醉酒引發的女司機投訴男乘客情況同比增加了2.1%，男司機投訴女乘客則更是大增103%。相關性騷擾投訴中，司機投訴乘客佔比高達97.7%，相反乘客投訴司機佔比只有2.3%。

滴滴對外發布報告指出，乘客醉酒引發的投訴佔性騷擾投訴總量超過四成。（網上圖片）

對此，北京市康達律師事務所律師韓驍表示，法律保護公民的性尊嚴和性利益，女性性騷擾男性同樣需負上法律責任，受害人可以人格權糾紛提起民事訴訟，要求侵權人承擔精神損害賠償。

根據中國《治安管理處罰法》第19條，侮辱婦女或進行其他流氓活動的尚不夠刑事處罰的，處15日以下拘留、200元以下罰款或者警告，其中「其他流氓活動」可解讀為女性騷擾男性也有處以治安管理處罰的依據。再次，女性騷擾男性達到《刑法》第237條強制猥褻、侮辱罪規定的暴力、脅迫等強制程度，對他人性利益、性尊嚴造成損害的，應承擔刑責。

（北青-北京頭條）