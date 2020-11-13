停課不停學│社協200部電腦贈基層　促政府確保學童獲平等教育機會

香港社區組織協會今日（12日）向深水埗區內基層家庭及學童，派發217部全新手提電腦、流動無線路由器（Wi-Fi 蛋）以及710張上網卡，讓基層兒童停課不停學，在疫情困境下持續學習。同時，協會亦向過千個家庭送上食物券，舒緩他們在疫情期間的糧食開支負擔。 有基層學童在開學數月後，仍未擁有一部適合上網的電腦，導致學習進度未如理想，每天對着手機螢幕，近視也加深不少。香港社區組織協會幹事施麗珊認為，政府應為基層學童制訂針對性的支援政策，確保他們獲得平等教育機會。

香港社區組織協會向基層家庭派發電腦以及上網設備。（黃景洪攝）

在疫情陰霾下，中小學以及幼稚園的教學計劃被嚴重打亂，各間學校都轉為線上教學，惟香港社區組織協會幹事施麗珊表示，開學迄今數月，仍有基層學童未有適當的電腦設備以及網絡支援，讓基層學童在落後的起跑線上，退後多幾步。

長盯手機螢幕上課 學童近視加深一百度

馮女士來港4年，與兒子馮瑞麒居於深水埗基隆街的套房單位，剛升小六的馮同學對學業十分上心，勢要考上地區名校銘基書院。他是典型的苦學生，呈分試對他而言，是一場只許成功不許失敗的任務，「我哋係農村出來，成日同佢講讀書以後先有出色。」馮先生在內地擔任三行工人，在疫情下每月收入只有6,000元，扣除3,200元租金，三人只好瓜分2,000多元生活費。疫情下每逢上課，馮同學只好盯着細細的手機螢幕，「近視因為疫情加深咗成一百度。」在鴨寮街買來的上網卡叫價200多元，但上網速度非常慢，三個月便用盡數據。接過電腦和上網設備，馮女士表示「好開心！早一個星期話我哋申請到，真係好感恩。」

無合適硬件 網課變停學

香港社區組織協會在今年8月25日至27日期間，訪問733名基層學童，結果顯示超過三成受訪學童家中並沒有上網設備，超過四成學童更無可用電腦，恐怕出現「開學即停學」的困境，「我哋以為政府會做嘢，點知去到八月公佈要復課，不過係網課嘅時候，好多家長就話無（電腦）。」

香港社區組織協會幹事施麗珊表示，他們發現許多基層學童都未有合適的硬件應付線上教學。（黃景洪攝）

有家長曾向學校反映過，但校方竟表示未能提供資助，協會於是發起籌款，希望能為基層學童綢繆上網物資。施麗珊觀察到，大部分基層學童都依賴一部小小的手機上線上課，「問唔到問題，聽得唔清楚。甚至有兄弟姊妹會爭，有時啲媽媽直頭會犧牲其中一個，話你唔上堂就佢上堂。」基層學童的成績普遍都比較遜色，在疫情下，基層家庭更是缺乏支援的一群，令他們更難跟上學習進度，拉闊貧富學習差距。

關愛基金資助未涵蓋幼園學童

施麗珊批評政府的扶貧措施只針對中小學生，「對幼稚園完全忽略！」關愛基金的「資助清貧中小學生購買流動電腦裝置」計劃不涵蓋幼稚園學童，但實際情況是，幼稚園早已採用線上教學，尤其昨日政府宣布幼稚園停課，有關當局仍未有推出相對應的政策強化幼童的線上學習支援，實在令人費解。

黃女士的兒子黃健富就讀幼稚園中班，任職廚房的丈夫自6月起失業，全家坐吃山空。為應付線上教學，黃女士只好拿着手機，依靠每月98元的數據計劃，叫4歲的兒子坐定定在螢幕前上課亦有難度，「月頭就好快，但去到月尾就好慢，等來等去，轉都未轉到。」到今日收到電腦和上網設備，黃女士喜上眉梢，兒子手舞足蹈。拆開電腦包裝，黃健富大力拍打鍵盤，將螢幕打開拉到盡，滾滾眼球充滿好奇心。在他這樣的年紀，對貧富沒有概念，在他眼中什麼都美好，什麼都新鮮。而從黃媽媽面上的笑容看來，一個放在心頭的大石終於卸下。

協會在是次活動派發了217部全新手提電腦、流動無線路由器（Wi-Fi 蛋）以及710張上網卡。（黃景洪攝）

施麗珊感謝貝萊德義及贈與亞洲基金會，慷慨捐款150萬港元以購置這批物資。她續指，協會自3月起便獲得不同資助，至今已向基層家庭派發過千部電腦及上網卡。