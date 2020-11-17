網民發帖「入冬前野採」野生大壁虎　香港兩棲爬蟲協會：強烈譴責

近日有人以「入冬前野採」為題，在多個Facebook群組發布捕捉野生大壁虎的圖片，引起網民熱議；當中有人指出，捕獵者自去年已有發佈相關的帖文，形容其是「打獵上左癮」。據香港兩棲爬蟲協會指，大壁虎在香港屬罕有生物，已被納入《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》附錄 II 的貿易規管範圍；又指大壁虎如被濫捕容易導致族群數量下降，嚴重影響本港生態平衡，表示強烈譴責任何野採行為。

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該名「捕獵者」今天在帖文上表示「入冬前野採」，發布了多張捕捉大壁虎的照片。據了解，發帖者自去年已活躍於Facebook有關爬蟲繁殖交流的群組，發佈的內容包括野生動物買賣、出售野採動物、將野採動物製作食材和藥材不等。香港兩棲爬蟲協會表示，相關帖文中的圖片顯示捕獵者野採動物後的飼養環境惡劣，被捕獲的大壁虎容易因空間小而互相殘殺或因為衛生問題而細菌感染。

協會又指，本地部份兩棲及爬蟲動物成長及繁殖緩慢，數量亦不斷下降，只要被捕捉少量已能夠傷害整個種族，而根據香港法例，《野生動物保護條例》禁止採集和騷擾野生動植物，違例人士一經定罪，最高可被判罰款2000元及監禁3個月；任何人士進行導致動物受到任何不必要痛苦的行為，亦有機會干犯《防止殘酷對待動物條例》。協會對野採行為表示強烈譴責，同時呼籲市民遇到野生動物眼看手勿動，切勿以身試法。