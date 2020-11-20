近年智能家居普及化，一個掣可以控制全屋裝置，長者裝置同樣可以進化。「樂齡科技博覽暨高峰會」一連四日在會展舉行，有參展商以「輪椅Tesla」、「巨蕉體位轉換器」、「瞓喺度洗頭機」等新奇玩意招徠，展出逾500件創新的樂齡科技產品，觀眾可免費入場觀看，有關注組織期望，產品提高居家安老誘因，讓長者在家中安享晚年。

「樂齡科技博覽暨高峰會」一連四日在會展舉行，費用全免。（黃景洪攝）

港府連同香港社會服務聯會舉辦的第四屆「樂齡科技博覽暨高峰會」，由即日起至22日在香港會議展覽中心舉行，入場費用全免。在疫情的陰霾下，展覽仍吸引近160個參展單位，並展出500多款創新的樂齡科技產品。活動亦設有四個主題館，包括照顧者體驗區、賽馬會「ɑ 家」樂齡科技教育、樂齡亞洲美食美食等，展示樂齡科技對提升長者及殘疾人士生活質素的可能性。

文化村在去年引入有「輪椅界Tesla」之稱的日本Whill個人電動代步車。（黃景洪攝）

「輪椅Tesla」搶長者市場

有參展商展出有「輪椅界Tesla」之稱，結合戶外代步車功能的日本Whill電動輪椅，Whill外型設計時尚，有多款顏色配搭，文化村董事總經理羅凱寧認為，「嬰兒潮嘅長者需求已經完全唔同」，故此引入外觀新潮的樂齡用品讓長者可以多一個選擇，「日本設計師覺得(傳統)電動輪椅太肉酸，令到人哋覺得坐喺上面有種好病嘅感覺」，故希望在外型上著手，打破一般人對電動輪椅的刻板印象，令Whill不單作為傷殘人士的代步工具，亦可以到草地散步、去海邊漫遊。

另一款新推的香蕉型體位轉換器不但外形卡通化，功能十分實用，除了能分散使用者長時間臥床時的壓力，協助預防褥瘡，更可以利用槓桿原理方便護理人員翻身護理。羅凱寧表示，已有院舍引入這款器材，為枯燥乏味的長者家居環境添上一絲趣味。

巨蕉體位轉換器助轉身

參與展覽的廠商都展出不少創新產品，包括標榜可以「瞓喺度洗頭」的家用洗髮器，只要將水箱連接家用吸塵機，就可以噴水清潔同時吸走污水，方便輪椅及臥床人士輕鬆洗頭；而生產力促進局亦展出機械狗，期望可於療養院和老年中心中採用，擔當院友的互動伴侶，並用作運送食物和藥品等用途。

老人床位供不應求 居家安老成出路

香港人口老化問題嚴重，據政府統計數字，預計到2036年，65歲以上長者占人口比例將達31%，在老人院床位不足的情況下，輪候時間往往以年計，而居家安老自然成為確保長者生活質素的一大出路。

香港社會服務聯會（社聯）去年就獲得賽馬會慈善信託基金1.6億港元捐助，在沙田區推行為期四年的賽馬會「ɑ 家」樂齡科技教育及租賃服務試驗計畫，務求從教育、租賃、清潔及保養服務三方面著手，加強普羅大眾對樂齡科技的認識，並提升長者及照顧者對「居家安老」的信心和能力，從而達至「樂齡科技 帶返屋企」的目標，讓長者在熟識環境內安享晚年。

要買一件合格的樂齡產品絕不簡單，除安全可靠外，更需方便清潔。（黃景洪攝）

2,500件樂齡產品 按經濟能力收費

香港社會服務聯會業務總監陳文宜提到，計畫預計會提供約2,500件樂齡器材供長者租借，「暫時我哋都未買曬2,500件產品，因為我哋都未知道香港市場、家庭需要啲乜野，所以會分批購買。」她續指希望在四年的實驗計畫中，收集到2,500個家庭的使用數據，探索最適合香港家庭環境的營運模式。

社聯業務總監陳文宜希望解決長者居家安老的硬件問題，（黃景洪攝）

至於收費方面，陳文宜表示會按照家庭經濟能力釐定收費標準，假設一個月入大概六、七萬的三至四人家庭，只需每月150元就可租借一部輪椅；而正申領綜援的人士更可獲高達95%資助，日後冀再結合長者社區照顧服務券，進一步完善資助機制。她續指，整個器材租借過程效率十足，只要大概三至五日就能將器材送到長者手中，同時提供組裝、講解等跟進服務。

「要買一件好嘢絕對唔容易」，要將家居蛻變成居家安老友善的環境，對長者以及照顧者而言，更是難上加難，「希望佢將器材帶返屋企用，租幾耐無特定限制，最好就繼續租，租到佢頂唔順，用盡所有辦法都覺得唔得啦要入老人院，到時先入都唔遲呀。」她期望試驗計畫能在硬件上盡量協助長者以及照顧者，讓居家安老成為他們的首選。

「你話原來入老人院原因就係(屋企)爭咗一張浴凳，我會覺得好可惜。」 社聯業務總監陳文宜

位於沙田小瀝源的賽馬會「ɑ 家」樂齡科技教育及租賃中心，將在11月底開幕。（黃景洪攝）

複製服務至18區 創造傷殘就業機會

另外，社聯租借器材計劃促進就業機會。單在沙田區的試驗計畫，社聯就成功創造超過51個就業崗位，目標聘請殘疾學員學習清洗輪椅以及包裝工序，「包裝都係一個好美妙嘅過程，清洗完之後檢查，包裝之前就要擺一份說明書入去，好似一件新貨品咁出街。」

她預視未來全港各區都有類似的租賃需求，能創造大量職位空缺。「你想像到第時各區都應該要有依類型配套，點解要有依類型配套？例如好多人都會出院，一出院就諗去老人院好，定係留係屋企照顧，已經係一個大問題。」陳文宜希望能和醫院合作，為離院病人安排好出院後的居家生活。

睇清輪椅清潔機運作過程：

位於沙田小瀝源的賽馬會「ɑ 家」樂齡科技教育及租賃中心將在11月底開幕，為有需要的樂齡人士一條龍租賃服務。使用者會先由職業治療師進行評估，職員會再根據結果推薦適合的樂齡科技器材租借，並按照使用者的要求安排職員上門安裝以及指導器材的使用方法及注意事項。而在租借期間，負責單位會定期和使用者進行商談，並根據身體狀況以及生活環境的轉變，重新推薦更適合的器材。在租賃合約完結後，職員會上門回收器材，在進行徹底的清潔、消毒、維修以及包裝工序後，就可以讓其他人士再租用。