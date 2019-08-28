【花墟二手書攤】千本課外書售$5起　尋《哈利波特》、《老夫子》

漫長的暑假來到尾聲，九月將至，開學在即，學生們都要為重返校園做好準備。有團體早前收集了過千本二手圖書，近日在一棟二級歷史建築物內，以每本最低五元的價錢出售，當中有兒童書、小說、英文書......他們希望，書本即使看過一次後仍能物盡其用，而基層家庭的兒童，亦能在書攤中以相宜價錢找到心頭好。

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座落於花墟內的天經地義生活館，近日舉辦了二手書攤的活動。位於九龍塘和太子、深水埗之間，花墟此處是中產與基層之間的交界，「呢個區域好得意，左邊(九龍塘)住咗一堆中產人士，右邊(太子及深水埗)就係比較基層嘅地帶，而生活喺中間呢度，可以將兩邊凝聚。」生活館聯絡人Janis指，他們希望透過二手書攤達至「資源互換」，街坊將多出來的物品捐出，可以在有需要的街坊手上有「第二生命」。

活動於本周一(26日)開始，為期約一星期，由生活館聯同地區人士及補習社一同合辦。他們在早前已收集到約1000本課外書，並有少量文具和玩具。現場所見，書和玩具各貼上了不同顏色的貼紙，當中綠色貼紙的物品售30元；黃色售20元；橙色售十元；如沒有貼紙，則只收五元。「除咗啲小朋友，大人都尋到寶，早前先有人過嚟搵到本第100期嘅《老夫子》！」Janis說。現場所見有不同類型書籍，除《老夫子》外，還有$100套中英對照迪士尼系列兒童書，以及每本$30哈利波特小說。

社區前進旺角東社區幹事林兆彬指，會一同合辦這個活動，其中一個原因是為了環保。「舊年我哋都收到成十袋書，好辛苦先去咗一半，剩低一半因為我哋冇位擺，最後要掉晒佢。」林表示，很多人看書看過一次，之後未必再看，書本放着或是丟棄都很浪費，「所以我哋希望做到資源分享，書本最重要都係裏面盛載嘅知識，有啲人唔要，可以畀其他未睇過呢本書嘅人。」

位於九龍塘和太子、深水埗之間，花墟和天經地義生活館，是中產與基層之間的交界。(呂諾君攝)

同樣位於花墟的天晴教室，是區內一間以「教好」學生為宗旨的補習社，今年捐出了十數箱書籍到二手書攤。負責人佩琪指，近年不時收到書商送來的「樣辦書」，同時也有不少出新版後不再售賣的舊版「過期書」。她指，去年曾嘗試賣給回收商，雖然將錢交給賣紙皮的婆婆後對方很開心，但她感嘆，如此大堆內藏豐富知識的書籍，最後竟然被當廢紙只值十數元，「我哋呢個『書出知識』嘅捐書行動，就係想話畀大家知，即使係二手書都有佢嘅功用。」她又指，在區內認識到一些基層家庭，平日情願將錢用作「買多餐餸」，也不會將錢用作購買課外書，因此她希望今次活動能幫助他們，從小培養閱讀興趣。