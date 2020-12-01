疫情急速反彈，政府昨（30日）宣布收緊多項防疫措施。當中包括由明（2日）開始關閉康文署轄下表演場地，多場節目隨即受到影響。其中，原定合共演出14場，風車草劇團的《新聞小花的告白2》亦遭臨時腰斬。故劇團決定在實施期之前即今天（1日）加開特別場，讓更多觀眾可以欣賞演出。售票前夕，葵青劇院現場一度逼爆，觀眾紛紛取籌，輪候購票。

售票前夕，葵青劇院現場一度逼爆，觀眾紛紛取籌，輪候購票。（曾鳳婷攝）

風車草劇團昨晚在 Facebook 發文宣布，《新聞小花的告白2》會在防疫措施生效前（即今日）下午3時加開臨時場。本場次不設網上售票，也無內部認購。觀眾必須在演出當日中午12時親身到葵青劇院現場排隊購票，票價劃一港幣400元。對於在市民已購買在防疫措施生效後的場次，則會作退款安排，並在稍後公布。

今日記者於11時30分時在葵青劇院演藝廳視察，進門後便有職員在門口附近派籌，雖然距離售票時間尚餘半小時，惟現場早已爆滿，目測有逾百人正在輪候買票。11時40分，現場有職員作出呼籲，提醒現場人士應保持社交距離，完成買票的可暫時離場，待舞台劇出演前才歸來。

當距離正式售票時間尚有15分鐘。有職員高呼：「1至10號籌在此排隊買票，請各位準備現金，特別場次只收現金。」現場分批購票，每10個人一批，完成購票後，才會召集下一輪，相信是避免人群過於聚集的措施。至12時15分，劇院內人潮才開始散去。

排在首位的魏先生早於清晨7時多已到現場表示支持 ，他認為現場安排和防疫措施可以接受，又指早前曾去其他類似的文娛場所，座位間都有分隔，認為維持現時的防疫措施便足夠。對於政府收緊防疫措施，他則慨嘆「唔俾人做埋嗰幾場，畀佢哋做埋都好。」他對舞台劇現場會否成為病毒傳播高危地方不感擔心，指觀眾均會戴上口罩，又不是像跳舞般高危。

觀眾Wing則認為是次政府收緊防疫措施操之過急，並沒有時間讓劇團作兩手準備。她指劇組人員早在72小時前已做好檢疫，認為政府若要停止，不是只在一兩天內叫停，而是要預留時間，提早通知他們。Wing本來購了明天的票，惟在前夕被腰斬。她亦坦然這次特意購買特別場次，是因為知道製作舞台劇的成本較高，疫情下能參與的人只餘下75%，劇場收入大受影響，故決定前往支持。

本來買了本月8日劇場票的朱小姐認為，劇場比起其他公眾社交場所如餐廳來說，已經較為安全，「在餐廳大家需要脫口罩，又要面對面，比較危險」。她認為若現時已做好社交距離，而表演者又做好檢疫測試的前提下，劇場可以繼續進行。故她對明天開始要暫停開放劇院的做法感到不解。

《新聞小花的告白2白屋之夏》在11月27日首演，原預定在葵青劇院演藝廳上演，合共演出14場，並持續至12月8日。惟政府昨（30日）宣布收緊防疫措施，在12月2日起康文署轄下表演場地不得接待現場觀眾。故在演出5場後，其他演期均需腰斬。《新聞小花的告白2》演員梁祖堯今日亦在facebook發帖：「今朝七點已經有人嚟排隊多謝你哋呀，香港人！我永遠愛你哋，我哋唔會放棄！」《新聞小花的告白2》演員卓韻芝今日亦有在facebook寫道，「今早七時已經有人排隊，感激你們每一位，最疼我的，給予我最多的，是香港 • •」

對於防疫措施，康文署回覆查詢指，應因葵青劇院人流眾集，職員在10時半時提早派籌，並呼籲市民在11時半，正式售票後才歸來買票，以分散人流。另外，戲院內的防疫措施則會沿用在10月30日發布的安排。「因應2019冠狀病毒病的最新情況，由十月三十日（星期五）起，各表演場館轄下設施將放寬入座或使用人數，由原先的五成放寬至七成半，相連的座位不得超過四個」和「所有進入表演場地和博物館設施的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩」。