新冠肺炎｜機場職員、轉機客同餐廳食飯　田北辰：都幾大漏洞

立法會議員田北辰表示，一名在機場工作的荃灣居民向他反映，有獲豁免檢測的轉機人士和機場員工在同一間餐廳進食，恐怕存在公共衛生風險，假如轉機人士為帶菌者，病毒將有機會隨機場職員在社區擴散開去，情況令人擔憂。

田北辰表示，有獲豁免檢測的轉機人士和機場員工在同一間餐廳進食，恐造成公共衛生風險。（資料圖片／江智騫攝）

據衛生署規定，所有由香港國際機場入境的人士，抵港後須立即前往設於機場禁區內中場客運大樓的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並留在該中心等候檢測結果；而由於轉機人士不會進入香港境內，故不用進行新冠肺炎檢測，就可以在機場禁區內自由走動。田北辰認為「機場入面嘅檢疫措施都幾大漏洞」，職員和旅客在同一間餐廳進食，而進食期間定會脫下口罩，雙方都在不設防的狀態下共處同一空間，感染風險可想而知。

田北辰呼籲政府檢討現行的政策，堵塞防疫漏洞，「唔服侍佢又唔得，或者搵個特別餐廳服侍佢哋，我都唔知點解決。」

田北辰呼籲政府收緊機場的防疫措施，從源頭堵截病毒，（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

只剩一餐廳全天候營業

香港國際機場網站顯示，禁區內的絕大部分餐廳已暫時停業，場內約30間餐廳、小食店、餅房只剩六間仍在運作，而24小時營業的餐廳就更只有一間。

而根據機管局公布的資料顯示，單單在今年12月，就已有八名在機場範圍工作的人士確診或被列作緊密接觸者。其中一名於機場轉機旅客保安檢查站執勤、機場保安有限公司的員工，亦因家人確診新冠肺炎而需要進行檢測，相關的工作範圍已進行清潔及消毒。