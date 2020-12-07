新冠肺炎｜機場周二起設離港前病毒檢測服務　最快4小時有結果

機管局今日表示，明日（8日，星期二）起香港國際機場非禁區範圍將設兩個地點，為離港旅客提供新型冠狀病毒肺炎檢測服務，以配合旅客外遊所需的檢測結果。有關樣本將由政府認可進行的本地醫療檢測機構檢測，包括Prenetics及12月21日起開始提供服務的萊佛士醫療集團，旅客需在登機前最少4小時抵達機場採樣。

12月8日起，Prenetics 將會營運其中一個機場檢測服務地點。旅客如欲接受其檢測，需要在登機前最少4小時抵達機場，以預留足夠時間完成檢測並於同日收取檢測結果。（資料圖片）

機管局指，明日起Prenetics 將會營運其中一個檢測服務地點，旅客如欲接受其檢測，需要在登機前最少4小時抵達機場，以預留足夠時間完成檢測並於同日收取檢測結果。

由12月21日起，萊佛士醫療集團亦會於機場醫療中心提供檢測服務，如在中午前收集樣本，旅客將可於24小時內收到檢測結果。機管局建議旅客提早預約檢測服務。

Prenetics 服務時間：上午 9 時 30 分至下午 6 時（會因應運作需求調整） 服務櫃檯：一號客運大樓第五層 A03 櫃檯 （接機大堂 A 對面） 電話： +852 3008 1006

萊佛士醫療集團 服務時間：上午 7 時至晚上 11 時 59 分 醫療中心地點：一號客運大樓第六層 6T104（可於第七層離港層 A 行段附近乘升降機前往） 電話： +852 2261 2626

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