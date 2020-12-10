聖誕節2020│疫下情侶外出送禮意欲減　配對公司建議多花心思代替

聖誕節將至，惟本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，在限聚令、禁晚市堂食等防疫措施之下，本港情侶聖誕節外出及送禮消費意欲亦受影響。有交友約會公司今日（10日）公布調查結果，發現超過一半的男女預期今年聖誕消費較上年少，亦有近8成半人預計今年的消費不多於2000元。該公司建議情侶不要與往年的消費模式作比較，可多花心思安排節目先之餘，亦應溝通了解雙方同意的慶祝模式，避免因爲防疫立場不一致而產生爭執。

HK Romance Dating創辦人張惠萍（左）和HK Romance Dating首席配對顧問余家盛（右）。（呂諾君攝）

交友約會公司HK Romance Dating Limited（HKRD）在今年11月中至12月初，以電話及網上問卷方式訪問了492名香港男女，當中有226名女士和266名男士，希望了解香港情侶在疫情下的聖誕消費意欲及模式。調查結果顯示，有83%男士和8成半女士預計今個聖誕節會花2000元或以下，當中42%男士及39%女性預計今個聖誕節會花$1001至$2000、23%男士及28%女士會花$501至$1000，而選擇$500以下男士及女士分別各佔18%。有超過一半的受訪者指在疫情影響下，預期消費較上年減少。當中有30%男士及34%女士表示會較去年會少兩成；有20%男士稱消費會減少一半、17%指會少30%。而女士方面則有18%稱消費會減少10%、16%指會少一半。

除此之外，調查亦發現有逾一成半男女表示今年無意送禮物，當中男士有18%、女士則有17%女士；有19%男士和23%女士指計劃送電子產品、17%男士會爲伴侶送珠寶首飾、21%女士指會送衣服鞋履給對象。在花費方面，有7成半男士及7成7女士只願花$2000以下買禮物，32%男士及21%女士表示會花$1001至$2000，有19%男士及35%女士指會花$501至$1000，但有24%男士及21%女士指會花$500以下。

禁堂食令下 兩成受訪者留家慶祝

雖然政府早前宣布食肆在晚上6時後禁堂食，但調查顯示港人仍最愛到餐廳慶祝聖誕，有3成半受訪男士和女士均表示會到餐廳吃聖誕大餐，約20%會在家慶祝，另有逾1成半受訪者會到酒店Staycation。

或因防疫立場不一而爭執 應先了解雙方慶祝模式

HK Romance Dating創辦人張惠萍指，今年聖誕節受疫情影響，不少人擔心外出會受感染，因此建議情侶之間應先溝通了解雙方同意的慶祝模式，避免因爲防疫立場不一致而產生爭執。若選擇外出慶祝要做好相應的防疫措施。她指，雖然熱戀的情侶對於未能如往常般歡渡聖誕難免心感失望，但認為情侶們可多花心思安排節目，例如DIY聖誕飾物、一同炮製聖誕大餐等等。此外，張亦建議在經濟前景不明、失業率高企的情況下，情侶們勿與往年消費模式作比較，要記得心意才是最重要；指若預算有限，可根據對方的性格與喜好，自家製作禮物或食物為對方帶來驚喜。

HK Romance Dating首席配對顧問余家盛則指，自第四波疫情開始 ，公司的配對餐聚和以往的派對活動均大幅減少，除了鼓勵男女以WhatsApp、視像等網上形式聯絡之外，他們亦以聖誕樹蠟燭、聖誕蛋糕等的手工藝班以作取代，雖然有所不便，但他指客戶均十分理解和歡迎。