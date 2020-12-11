淘寶網購LED燈聖誕樹　驚變「有燈的廁所刷」　店主竟然咁回應

【聖誕節 / 聖誕裝飾 / 聖誕樹 / 網購 / 淘寶】本港新冠肺炎第4波疫情來襲，大家或許只能留家過聖誕，不少人為了增添些節日氣氛，今年都特意購入聖誕裝飾。有淘寶用家就分享一則網購趣事，指本來在淘寶網訂購了一個發光的LED燈聖誕樹，詎料收貨一刻卻發現中伏，連家人都形容是「有燈的廁所刷」，令她最無奈的還是店主的回覆。

網民Yu Ma在淘寶網買了一棵聲稱是「LED聖誕樹」，價值約60元人民幣（約70港元）。（受訪者提供圖片）

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該網民在facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發文，指自己在淘寶網買了一棵「伏到不行」的聖誕樹，價值約60元人民幣（約70港元）。不過她收貨卻發現實物縮小成座枱裝飾，更完全不是聖誕樹形狀，一支支燈都像不按牌理地插出來，「已經好努力，分靚啲支」。

樓主表示，家人都不斷取笑「似有燈的廁所刷」，她唯有向店主反映，對方也承認發錯貨，但拒絕發回本來訂購的款式。

樓主今次的中伏經歷笑爆網民，有人指燈飾像幼稚園勞作，又笑言真的很像馬桶刷，「係咪送錯咗廁所神器？」有網民分析指，店家根本不是發錯貨，而是本來產品「做得衰」、「真係睇唔出係樹」，又稱在淘寶網見到英文標題的產品多數都中伏，「蝦你海外買家啊」，令不少人即時打退堂鼓，「本身想買嘅，而家踢出我嘅購物車」。有網民就扮演客服的回覆，有趣又抵死▼▼▼

網購有風險！不少買家分享自己的慘痛教訓，換來網民大爆笑！▼▼▼

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