屯門娜娜歌舞團再現　一街六檔　議員開咪勸退：你哋唔走我唔走

一度銷聲匿跡的大媽歌舞團再度在旺角街頭上演。有街坊投訴有大媽接連數晚在亞皆老街一帶賣唱求打賞，最誇張一街六檔，更有人稱目睹「屯門娜娜」到場贈慶，區議員晚上(12日)持大聲公到場開咪，「玄裝」上身般不斷勸喻：「你哋唔走，我唔走㗎！」最終成功擊退大媽團，還街坊安寧。

油尖旺區議員朱江瑋表示，近日接獲街坊投訴，因西洋菜南街「殺街」而消失的大媽歌舞團，近日再度在街頭湧現，有街坊指單是亞皆老街與彌敦道一帶，一晚曾有六檔並排演出，表演者為蓋過同行聲浪，揚聲器播歌「鬥大聲」，嚴重干擾街坊就寢，有街坊更聲稱目睹「屯門娜娜」到場，「有街坊話我知屯門娜娜嚟咗，咁我話大鑊啦。」加上有捧場客脫下罩邊飲啤酒邊伴舞，情況有越演越烈之勢，擔心會重演昔日大媽群起表演的亂象，引發噪音及群聚感染風險等問題。

大媽歌舞團近日再現旺角街頭，聲浪擾人，引起街坊不滿。(朱江瑋提供)

朱江瑋晚上(12日)持大聲公抵旺角亞皆老街近惠豐中心對開街頭，見有大媽播歌熱舞，隨即「玄裝」般上身開咪不斷勸喻：「我就企喺度，你哋今日唔走，我唔走啦！」 又稱自己無權驅趕，但強調「我接到投訴都要出嚟，我要話畀新嚟搵食的朋友聽，𠵱度唔啱你搵食㗎！」

捧場客上前理論

朱開咪期間，惹起在場長者不滿，一度上前與其理論：「你有咩證據收到街坊投訴好嘈？」在場街坊見狀立即上前解圍，「你覺得議員有問題可以報警！」亦有巿民行過豎姆指讚好，最終成功擊退大媽團，立即收拾器材敗走。

朱事後接受在場記者訪問時稱，大媽歌舞團的聲浪尤如環迴立體聲，「係咁轟，一晚六檔，越插越多，當年就係咁搞死菜街，完全唔理會當地人感受係唔掂嘅！」 他又質疑警方執法不公，有一晚鳩鳴團與大媽歌舞團同時出現，警員立即向多名鳩鳴成員發違反限聚令告票，但同一時間大媽表演期間，警方置之不理，要求秉公執法。

+ 5 + 5 + 5