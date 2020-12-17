新冠肺炎│上水拳館閉館不忘助人　設「漂流食物銀行」籲共享資源

社區發揮鄰里互助精神！繼早前佐敦出現「社區雪櫃」後，上水近日亦出現「漂流食物銀行」。有位於龍琛路的拳館受疫情影響，需暫時閉館，縱然生意受影響，亦無阻拳館負責人助人之心，近日在門外擺放一個雜物架，讓區內的有心人放上食物及書籍，與街坊共享資源。 負責人Stone透露，「漂流食物銀行」並沒有設下什麼規矩，分享及領取物資的人講求信任，任何人也可以前來領取物資，「就好似電影《天下無賊》入面個主角咁，覺得天下間無壞人，大家互相尊重、互相信任就可以了」。

Stone Fitness Studio閉館後仍不忘助人，在同區另一間分店Stone Fit Club門外，設置了一個「食物銀行」，歡迎有心人在多層置物架上放置食物，與街坊共享。（Stone Fitness Studio facebook圖片）

位於上水龍琛路的Stone Fitness Studio近日受第四波疫情影響，為遵守政府推出的防疫措施，需暫時閉館。雖然疫情下生意受影響，但無阻負責人幫助街坊的心，本周二（15日），該拳館在facebook發帖，指在另一間位於新樂街的分店Stone Fit Club門外，設置了一個「漂流食物銀行」，歡迎有心人在多層置物架上放置食物，與街坊共享。置物架上除了乾糧，下層亦放有多本圖書，以及精毒火酒供人預先消毒包裝，讓有需要人士除了得到基本溫飽，亦向他們提供「精神食糧」。

趁疫情下工作空閒 實踐社區共享理念

負責人在帖中表示，「漂流食物銀行」試行日期由本月15日至明年2月15日，為期3個月。以互信形式，鼓勵有心人與有需要人士分享任何未過期的食物，例如米、麵、罐頭、餐飲券、麥片及一些包裝好的日用品等，但暫不接受凍肉、生果及雞蛋等易變壞的食物。而他們亦會加強消毒及清潔「漂流食物銀行」。

Stone Fitness Studio負責人Stone接受訪問時表示，拳館是本地社區小店，由一班在區內土生土長的朋友一起創立，「我哋由讀書、工作，到拍拖結婚都喺呢區」。Stone慨嘆，疫情對拳館生意影響甚大，因上水區的租金高企，一直有租金壓力，而疫情下多次封館，亦重挫他們的生意額，「第一次封館封咗30幾日，第二次封咗51日，今次都唔知要封到幾時，加加埋埋都封咗四至五個月，即係全年開工時間得返一半」，他形容4至10月是健身中心的旺季，但也正正遇上疫情最嚴重的時候，認為即使不封館，生意也會比平日少了四至五成，「希望捱到落去，夠交租同畀人工就已經好好彩了」。

盼影響同區小店或團體推動共享文化

Stone透露，「漂流食物銀行」的概念早年已萌生，無奈因工作繁忙，一直未有落實執行，直至疫情下被迫封館，才「的起心肝」去做，「因為見到愈來愈多人難捱，希望可以幫到手」。Stone又形容，設立「漂流食物銀行」並非什麼大事，只是希望給予同區人一些溫暖，「希望今次嘅活動，可以影響到更多同區小店或團體，做返同樣嘅事」。

被問及「漂流食物銀行」是否有任何限制，他笑言沒什麼特別規矩，「只要係預先包裝好嘅食物，唔過期，包裝做好基本清潔程序就可以」，又指大家講求信任，任何人即使沒有特別需要也可前來領取共享物資，「就好似電影《天下無賊》入面個主角咁，覺得天下間無壞人，大家互相尊重、互相信任就可以了」。他指目前「漂流食物銀行」因沒有大肆宣傳，反應未算非常熱烈，「有啲朋友幫手喺社區facebook專頁度share，亦有人拎啲口罩、月曆上嚟，我哋會幫手派畀區內嘅街坊」。